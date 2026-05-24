Seefeld entscheidet Spitzenkampf spät aber deutlich für sich

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Der FC Seefeld gewinnt den intensiven Spitzenkampf gegen den FC Weesen mit 3:0. Lange blieb die Partie offen, ehe die Riesbächler in der Schlussphase eiskalt zuschlugen und damit im Aufstiegsrennen weiter Druck auf den Leader FC Gossau ausüben.

Trainer Heris Stefanachi wurde nach seiner roten Karte im Spiel gegen Linth an der Seitenlinie von Assistenztrainer Aljoscha Caprez sowie seinem kleinen Bruder Vasco vertreten. «Die Rote kam natürlich im dümmsten Moment, aber Vasco und ich wissen auch, wie man Spiele gewinnt», zeigte sich Aljoscha Caprez vor dem Spiel zuversichtlich.

Doch der FC Seefeld fand auf der heimischen Lengg vor grossem Publikum immer besser ins Spiel und in der 12. Minute gingen sie in Führung: Nach einem Einwurf verlängerte Marc Fischer per Kopf, Iwan Seglias stand goldrichtig und nickte zum 1:0 ein. Nun nahm das Spiel Fahrt auf und es entwickelte sich ein intensiver Spitzenkampf wobei die Riesbächler das etwas gefährlichere Team blieben.

Die Gäste aus Weesen starteten druckvoll in die Partie. Den Riesbächlern fiel es in den ersten Minuten schwer, ihr bekanntes Gegenpressing aufzuziehen.

Auch der FC Weesen setzte Akzente: Die beste Gästechance hatte Edison Syla in der 20. Minute, doch Giona Kerler klärte in letzter Sekunde mit der Fussspitze im eigenen Strafraum. Auf der anderen Seite kamen Boberg, Seglias und Xeno Fresneda zu guten Möglichkeiten, scheiterten aber entweder am starken Weesener Torhüter Balaz oder an der eigenen Präzision.

Auch nach der Pause blieb die Partie umkämpft. Nicolas Herter, Marc Fischer und erneut Fresneda sorgten für Torgefahr doch das erlösende zweite Tor wollte nicht fallen. Der stark aufspielende Boberg vergab in der 63. Minute alleine vor Balaz eine weitere Grosschance.

So blieb die Partie bis tief in die Schlussphase äusserst spannend. Während die Gäste zunehmend müde wirkten, drängten die Stadtzürcher auf die Entscheidung. Diese fiel schliesslich tief in der Nachspielzeit: Nach einem herrlichen Pass von Valentin Leu erlöste der eingewechselte Liam Bachmann seine Farben: Mit einem gefühlvollen Heber bezwang er Balaz zum 2:0. Und direkt nach dem Anspiel kam es für die Gäste knüppeldick: Sie verloren den Ball, Bortot wurde lanciert und setzte mit dem 3:0 den Schlusspunkt.

Mit diesem Sieg bleiben die Riesbächler dem FC Gossau im Aufstiegsrennen der Gruppe 5 dicht auf den Fersen, während der FC Weesen einen empfindlichen Dämpfer hinnehmen musste.