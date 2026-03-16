Seefeld effizient, Seuzach verschlafen - Remis im Spitzenkampf

In strömendem Regen setzte sich Seefeld (in weiss, für einmal auf dem Heerenschürli) 2:0 gegen Seuzach durch. – Foto: Ramon Fritschi

«Die Rückrunde hat begonnen und sie wartet nicht, bis alle wach sind.» Mit diesem Worten fasst der FC Seuzach das Rückrunden-Auftaktspiel in der Interregio-Gruppe 5 gegen Seefeld zusammen, das 0:2 verloren ging. Auch Schaffhausens Reserven gingen gegen Wils U20 leer aus. In der Gruppe 3 endete der Spitzenkampf zwischen Leader Thalwil und Zürich City unentschieden, ebenso die Partie Uster gegen Lachen/Altendorf.

Trotz ungemütlichem Wetter verfolgten rund 250 Zuschauerinnen und Zuschauer auf der Sportanlage Brand die Partie, die sich von Beginn weg ausgeglichen und taktisch geprägt präsentierte. Beide Teams agierten organisiert und liessen defensiv wenig zu. In der ersten Halbzeit blieben klare Torchancen aus, da sich die Mannschaften im Mittelfeld weitgehend neutralisierten.

Spitzenspiel endet mit gerechtem Unentschieden Das Auftaktspiel zwischen Wintermeister FC Thalwil und dem zum Kreis der Verfolger gehörenden Zürich City SC, das vor dem Rückrundenstart als wegweisend für den weiteren Saisonverlauf taxiert worden war, endete mit einem torlosen Remis.

Nach dem Seitenwechsel änderte sich das Spielgeschehen zunächst kaum. Erst in der Schlussphase erhöhte das rundumerneuerte Zürich City den Druck und kam zu gefährlicheren Aktionen. Die beste Möglichkeit der Partie entstand in der 87. Minute, als Thalwils Kevin Iodice einen Abschluss der Gäste spektakulär auf der Torlinie klärte und damit den möglichen Führungstreffer verhinderte. In der Nachspielzeit bot sich auch den Gastgebern noch eine Chance, doch ein Treffer fiel nicht mehr. So blieb es beim insgesamt gerechten 0:0.

Damit schrumpft Thalwils Vorsprung an der Tabellenspitze. Zürich City rutscht auf den vierten Rang zurück.

Remis nach turbulenter Schlussphase in Uster

Unentschieden, nämlich mit einem 2:2, endete auch die Begegnung zwischen Uster und Lachen/Altendorf. Innert nur 13 Minuten gingen in der zweiten Halbzeit zuerst die Märchler in Führung, kassierten dann eine Gelb-Rote-Karte und schliesslich zwei Gegentore.

Uster bestimmte zunächst das Spielgeschehen und kam in der ersten Hälfte zu mehreren guten Möglichkeiten. Abschlüsse von Raphael Bachmann oder Caner Türkmen brachten ebensowenig Ertrag, wie ein Versuch von Leonit Trolli, der vom Lachner Torhüter Janis Truniger stark pariert wurde, oder von Fabian Inglin, dessen gefährlicher Volley noch geblockt wurde. Trotz Feldvorteilen der Gastgeber blieb es zur Pause beim 0:0. Usters Trainer Etienne Scholz zog später gegenüber «zo-online.ch» ein positives Zwischenfazit: «Abgesehen von den vergebenen Möglichkeiten war es eine wunderbare Halbzeit.»

Nach dem Seitenwechsel präsentierten sich die Gäste aus dem Kanton Schwyz deutlich verbessert. Mit zunehmender Spieldauer entwickelte sich eine intensivere Partie, in der Lachen/Altendorf mehr Ballbesitz hatte und auch härter in die Zweikämpfe ging. In der 67. Minute nutzten die Gäste eine Umschaltsituation zur Führung: Nach einem Steilpass traf der eingewechselte Ardit Rexhepi zum 1:0. Nur wenige Minuten später erhöhte erneut ein Joker: Erijon Bislimi, erst drei Minuten zuvor ins Spiel gekommen, verwertete eine Hereingabe von Lars Oberholzer zum 2:0.

Danach nahm die Begegnung eine neue Wendung. Nach einer Gelb-Roten Karte gegen Oberholzer in der 75. Minute spielte Lachen in Unterzahl. Uster reagierte prompt: Giuliano Scarpa verkürzte in der 77. Minute nach einem Abpraller, und nur zwei Minuten später erzielte Gionata Centoducato nach einem Freistoss den Ausgleich zum 2:2. In der Schlussphase beruhigte sich das Spiel wieder etwas, weitere klare Torchancen blieben aus.

Spiele verschoben

Die Partien Dübendorf - Binningen, Pratteln - Bülach und Kirchberg - Red Star ZH wurden allesam wegen schlechter Witterung verschoben und werden voraussichtlich am 15. April 2026 nachgeholt.

Die Wintertransfers der Interregio-Gruppe 3 auf einen Blick

Gruppe 5

Seefeld effizient, Seuzach verschlafen

Ein effizienter FC Seefeld besiegte den FC Seuzach zum Start in die Rückrunde mit 2:0. Die Partie fand auf Kunstrasen im Heerenschürli statt.

Die Stadtzürcher gingen in der 23. Minute durch Xeno Fresneda nach einem Standard in Führung. Seuzach hatte über weite Strecken mehr Ballbesitz und versuchte, sich über Kombinationen Chancen zu erarbeiten, blieb im Abschluss jedoch ohne Erfolg. In der Schlussphase sorgte Anders Boberg (85.) - erneut nach einer Standardsituation - für die Entscheidung zum 2:0.

Seefeld verteidigt damit den dritten Tabellenrang, und auch Seuzach bleibt auf Rang 9. Der Aufstieger nimmt's mit (Galgen-)Humor und schreibt auf Instagram: «Wenn man vorne die Chancen liegen lässt und hinten bei Standards schläft, wird auch auf Plastikrasen nichts geschenkt. Immerhin weiss jetzt jeder wieder: Die Rückrunde hat begonnen und sie wartet nicht, bis alle wach sind.»

FC Schaffhausen II geht leer aus

Die Reserven des FC Schaffhausen mussten sich zu Hause der U20 des FC Wil 2:3 geschlagen geben.

Forian Buhl hatte das Skore für die Gäste bereits in der 4. Minute mittels Penalty eröffnet.

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Später traf Ivano Duic zum Ausgleich (23.). Mit dem 1:1 ging es in die Pause. Nach dem Seitenwechsel ging es Schlag auf Schlag: Zuerst konnte Leandro Gonzalez in der 51. Minute die Wiler Führung erzielen; keine zwei Minuten später baute Altin Lipovica diese weiter aus. Weitere fünf Zeigerumdrehungen später gelang Nikola Dimitrijevic der Anschlusstreffer.

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