Seefeld behält weisse Weste - Thalwil schlägt Uster und ist Leader

Das war eine Runde ganz nach dem Geschmack der FVRZ-Teams in der 2. Liga interregional: Alle Mannschaften konnten punkten, ausser der FC Uster, der sich auf heimischem Rasen dem FC Thalwil geschlagen geben musste. Dafür sicherten sich Dübendorf in Kirchberg und Lachen/Altendorf in Pratteln ihre ersten Saisonsiege und Aufsteiger Seuzach holte sich in Gossau SG gar den allerersten Interregio-Zähler. Aufsteiger Zürich City siegte und bleibt ungeschlagen und Seefeld trägt weiterhin eine blütenreine Weste. Immerhin ein Remis schaute für Bülach, Red Star sowie Schaffhausen II raus.

Seefeld verlustpunktlos an der Spitze Der FC Seefeld unterstreicht seine Ambitionen mit dem vierten Saisonsieg im vierten Spiel. Die U20 des FC Wil wird mit einem deutlichen 3:0 nach Hause geschickt.

Seefeld-Trainer Heris Stefanachi freut sich, gibt gegenüber der «Wiler Zeitung» aber auch zu: «Der Sieg fällt zu hoch aus, Wil ist keine schlechte Mannschaft und hat lange gut mitgespielt.» Sein Team führt zusammen mit Aufsteiger Weesen die Tabelle der Interregio-Gruppe 5 ohne Verlustpunkte an.

Liam Bachmann gibt mit seinem 1:0 schon nach sechs Spielminuten den Tarif durch. Kurz vor der Pause erhöht er auf 2:0 für die Stadtzürcher. Dabei bleibt es bis fast zuletzt, als Iwan Seglias in der 92. Minute noch das dritte Tor obendrauf setzt.

Seuzach punktet erstmals

Die Freude ist gross bei Aufsteiger Seuzach, als dem Team kurz vor Schluss in Gossau SG noch der Ausgleich gelingt, und noch grösser, als der erste Interregio-Punkt wenige Minuten später in trockenen Tüchern ist.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Seuzach (@fcseuzach)

Die zuvor ungeschlagenen Gossauer gingen vor heimischem Publikum standesgemäss in Führung: Nicolas Eberle erzielte in der 13. Minute das 1:0. Doch statt nachzulegen, schien das Heimteam einen Gang zurückzuschalten. Im zweiten Durchgang verwaltete Gossau die knappe Führung nur noch. Das rächte sich kurz vor Schluss: Ein Ausrutscher auf der linken Abwehrseite öffnete Seuzachs Gabriel Auer in der 88. Minute den Weg zum umjubelten Ausgleich.

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von Podo Gessner (@podogessner)

Schaffhausen II erhält im Spitzenkampf späten Dämpfer

Etwas weniger erfreulich dürfte der Punktgewinn für den FC Schaffhausen II sein, verspielten die Munotstädter beim 2:2 im Spitzenkampf gegen Rorschach-Goldach doch zweimal eine Führung.

Nach einer frühen Unsicherheit der Gastgeber brachte Bryan Mendes den FCS bereits in der 14. Minute in Führung. Auch nach dem Ausgleich durch ein unglückliches Eigentor von David Kralovec (66.) blieb Mendes zur Stelle und verwandelte in der 79. Minute einen Elfmeter zum 2:1. Doch in der Nachspielzeit gelang Rorschach-Goldach durch Emanuel Blum noch das 2:2.

Gruppe 3

Starke erste Halbzeit bringt Thalwil den Derbysieg

Das Kantons-Derby in der Interregio-Gruppe 3 zwischen dem FC Uster und dem FC Thalwil ging klar an den Seeklub. Uster musste eine bittere 1:4-Heimniederlage hinnehmen. Vor allem Effizienz und Abgeklärtheit entschieden die Partie zugunsten der Gäste.

Die Thalwiler dominierten den ersten Durchgang beinahe nach Belieben. Kedy Steven Bonsu brachte seine Farben früh mit einem Doppelpack (7./27.) in Führung, Leandro Da Silva Marques stellte noch vor der Pause (34.) auf 3:0 stellte. Nach dem Seitenwechsel keimte bei Uster kurz Hoffnung auf, als Innenverteidiger Fabian Inglin mit einem Distanzschuss auf 1:3 verkürzte (58.). Doch Kevin Iodice (73.) nutzte einen weiteren Fehler in der Ustermer Hintermannschaft zum vierten Thalwiler Treffer.

Während Thalwil mit Konsequenz und Zielstrebigkeit glänzte und die Tabelle zusammen mit dem punktgleichen Liestal anführt, offenbarte Uster erneut Probleme im Abschluss und steht nach drei Runden am Tabellenende. Da hilft auch nicht, dass der stark aufspielende Leonit Trolli sich während der Partie einen Knöchelbruch zuzog und der eingewechselte Giuliano Scarpa mit einem gebrochenen Zeh vom Feld musste.

Wenn eine Mannschaft derart viele Gelegenheiten verpasse, frustriere das und raube Energie, sagte FCU-Trainer Etienne Scholz gegenüber «zo-online.ch». Doch er sei zumindest darüber beruhigt, «dass wir uns überhaupt so viele Chancen erspielen».

Antonio Di Cerbo, Matchberichterstatter und Vorstandsmitglied des FC Thalwil, schreibt auf der Vereinshomepage: «Die erste Halbzeit war ein echtes Ausrufezeichen, die zweite hingegen offenbarte Steigerungspotenzial, vor allem was Konzentration und Konsequenz betrifft.»

Zürich City gewinnt knapp

Die Reise in den Jura hat sich für Zürich City gelohnt. Die Stadtzürcher konnten dem FC Ajoie-Monterri mit einem knappen 1:0-Sieg drei Punkte abluchsen. Das einzige Tor des Spiels gelang Kilder Rodrigues Machado Filho in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit.

Dübendorf mit Befreiungsschlag

1:0 siegte auch der FC Dübendorf auswärts in Kirchberg BE. Nach drei Niederlagen zum Saisonstart kam der Sieg für die Mannschaft von Shaip Krasniqi einem Befreiungsschlag gleich. «Je länger der Erfolg ausbleibt, desto schwieriger wird es, den Rank zu finden», sagte der erleichterte Trainer nach der Partie gegenüber «zo-online.ch».

Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an Ein Beitrag geteilt von FC Kirchberg BE (@fckirchberg)

Von Nervosität war bei den Gästen nichts zu sehen. Dübendorf kontrollierte das Spiel über weite Strecken, erspielte sich Chancen durch Lusiola, Ferati und Klincov, scheiterte aber zunächst am Kirchberger Torhüter oder an der eigenen Präzision. Defensiv zeigte sich das Team deutlich stabiler als in den Wochen zuvor und liess nur wenige Möglichkeiten des Aufsteigers zu.

In der 74. Minute war der Bann gebrochen: Ferati traf mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze zum 1:0. Kirchberg warf in der Schlussphase noch einmal alles nach vorne, doch die Gäste verteidigten konzentriert und brachten den knappen, aber verdienten Sieg über die Zeit.

Erster Saisonsieg für den FC Lachen/Altendorf

Den ersten Saisonsieg konnte auch der FC Lachen/Altendorf realisieren. In Pratteln setzte sich das Team von Trainer Egli mit 2:1 durch.

Die Gäste bestimmten das Spiel von Anfang an und erspielten sich mehrere gute Chancen, liessen diese aber zunächst liegen. In der 39. Minute sorgte Innenverteidiger Aco Radovic für die Führung, als er einen Eckball von Ardit Rexhepi per Kopf wuchtig zum 1:0 verwandelte. Kurz nach der Pause erhöhte Captain Gianluca Praino nach einem Ballgewinn von Levi Egli auf 2:0 (53.).

Pratteln kam in der 62. Minute durch Captain Gabriele Stefanelli zum Anschlusstreffer, doch die Lachener verteidigten den Vorsprung mit grossem Einsatz bis zum Schlusspfiff. Mit dem 2:1 feierte der FCLA nicht nur die ersten Punkte der Saison, sondern auch ein gelungenes Comeback der Rückkehrer Taulant Junuzi und Guy Loko. Zudem feierten im Verlauf der Partie gleich drei Spieler – Lars Oberholzer, Noé De Belder und Afan Ugljanin – ihr Debüt im roten Trikot.

Red Star gleich aus

Red Star konnte vor heimischem Publikum gegen den SC Dornach einen Rückstand wettmachen. Die Partie endete mit einem 1:1.