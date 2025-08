Seefeld bedient sich nochmals bei YF - Umbau in Balzers

Alles auf einen Blick: Die Wechsel der Gruppe 5 in der 2. Liga interregional werden laufend aktualisiert.

Meldet uns Eure Transfers und/oder Kaderlisten (inklusive Fotos) jederzeit an zuerich@fupa.net FC Altstätten Trainer: Patrik Haldner, Egzon Shabani Zugänge: Amar Uzunovic (FC Uzwil), Albin Behluli (USV Eschen-Mauren) Abgänge:

So werde ich Vereinsverwalter bei FuPa Zürich



FC Arbon 05

Trainer: Mischa Schoch

Zugänge: Midhad Arifagic (FC Kreuzlingen), Luka Djordjevic (FC Tägerwilen)

Abgänge:



FC Balzers

Trainer: Gerardo Clemente

Zugänge: Lukas Norbert Alterdinger (USV Eschen-Mauren), Maurice Wunderli (FC Egg/AUT), Resandan Yogarajah (Chur 97), Severin Schlegel (FC Vaduz II), Kenny Kindle (FC Vaduz II), Mitko Gjorgjievski (Chur 97)

Abgänge: Medin Murati (USV Eschen-Mauren), Marino Cavegn (FC Linth 04), Justin Seifert (USV Eschen-Mauren), Dominik Macic (FC Buchs), Dario Stöber (FC Winterthur II), Emir Murati (USV Eschen-Mauren), Helmar Andrade (KF Dardania St. Gallen), Matti Forrer (FC Münsingen), Bahadir Mehmet Gündogdu (FC Lauterach/AUT)



FC Gossau SG

Trainer: Giuliano Tobler

Zugänge: Gabriel Makia (FC Wil II), Leandro Borner (FC Frauenfeld)

Abgänge: Elia Stefanetti (FC Dübendorf), Temesgen Sabit (FC Rorschach-Goldach), Fabio Wirth (FC Winkeln SG), Fabian Müller (FC Herisau)



FC Linth 04

Trainer: Marius Zarn

Zugänge: Davide d'Acunto (FC Ibach), Marino Cavegn (FC Balzers), Luis Alfredo Gutierrez (SC YF Juventus), Kosta Makripodis (SC YF Juventus), Joel Hobi (Chur 97), Santiago Cecchini (Chur 97), Denis Agushi (FC Glarus), Nazmi Bajrami (USV Eschen-Mauren), Bahadir Yesilcayir (FC Rapperswil-Jona 1928 AG), Jascha Müller (Chur 97), Ben Fetahi (FC Glarus)

Abgänge: Egzon Kllokoqi (FC Freienbach), Miroslav Dabic (FC Tuggen), Altin Ramabaja (FC Tuggen), Gianni Antoniazzi (FC Tuggen), Alexander Giger (FC Winterthur II), Leonardo Uka (SC YF Juventus), Silvan Bechtiger (FC Wattwil Bunt 1929), Matheus Paz De Arruda Gonçalves (FC Kosova), Mathias Nicolas Rodriguez (SV Schaffhausen)



FC Rorschach-Goldach

Trainer: Marc Blumer

Zugänge: Filip Degen (FC Tuggen), Alessandro Cardon (KF Dardania St. Gallen), Jan Hagmann (zuletzt FC Wil II), Nico Bäbler (Chur 97 Nachwuchs), Jan Schultes (FC St. Gallen U17), Fadri Bücheler (FC Rorschach-Goldach II), Temesgen Sabit (FC Gossau SG), Yoann Louis Marie (FC Winkeln SG), Kristian Crescente (FC Steinach), Sinan Özcelik (FC Kreuzlingen)

Abgänge: Anto Lovric (Pause), Claudio Bosshart (FC Rorschach-Goldach II), Patrick Brülisauer (Rücktritt), Ferdi Arslan (?), Iain Geisselhardt (?), Tommaso Solfrini (FC Wittenbach), Levi Gächter (SC Brühl)



FC Schaffhausen II

Trainer: Antonio Dos Santos

Zugänge: Jordan Lagona (FC Thayngen), Leandro Müller (FC Thayngen), David Petrovic (FC Thayngen), Luhpaty Bryan Mendes (FC Uster)

Abgänge: Ruben Laya Bakwetila (FC Mendrisio), Alen Saipi (SV Schaffhausen), Christian Bianchi (AC Taverne), Fabio Notareschi (AC Taverne), Federico Ivanaj (AC Taverne), Gabriele Stival (AC Taverne), Luca Solzi (AC Taverne), Luca Rossetto (AC Taverne), Nenad Pejic (FC Schaffhausen), Brendon Abazi (SC Brühl), Maksim Novoselskiy (AC Taverne), Vladimir Pecherskyy (AC Taverne), Federico Cecchinato (AC Taverne), Ivan Ivanaj (FC Paradiso)



FC Seefeld

Trainer: Heris Stefanachi

Zugänge: Liam Bachmann (FC Bassersdorf), Jahaim Kissling (SC YF Juventus), Nicolas Herter (FC Baden), Lukas Raduljevic (FC Wil II), Tim Neziri (SC Cham II), Leonardo Bortot (FC Wallisellen), Elias Luminati (Racing Club ZH), Kademain Yao (SC YF Juventus)

Abgänge: Alexander Seupke (SV Höngg), Diego Corvalan (FC Thalwil), Alexander Bitterli (FC Küsnacht), Nebojsa Lavrnja (FC Uster)



FC Seuzach

Trainer: Gianluca Appassito

Zugänge: Simon Kutej (SC Veltheim), Philip Auer (FC Phönix Seen)

Abgänge: Umutcan Celebi (SC Veltheim), Adrian Xhemajli (FC Kloten)



FC Uzwil

Trainer: Ivan Martic

Zugänge: Petrit Duhanaj (FC Bischofszell), Aulon Mushla (KF Dardania St. Gallen), Rafet Baralija (FC Wil II), Elhan Emini (FC Wil II), Philipp Novakovic (FC Wil II), Kiaran Schweizer (FC Frauenfeld), Fabio Ruggli (FC Bazenheid), Harbin Ademi (FC Wil II), Samuel Weber (FC Bischofszell), Leandro Perlaska (FC Flawil), Jonas Helg (FC St. Gallen II), Josip Martic (FC Sirnach)

Abgänge: Luca Lanzendorfer (FC Bischofszell), Robin Wirth (FC Kreuzlingen), Amar Uzunovic (FC Altstätten), Rafael José Amaro (FC St. Gallen II), Metin Bahtiyari (SC Brühl), Michel Lanker (Pause), Nathan Brunschwiler (FC Uzwil U23), Rabil Islami (FC Uzwil U23), Janis Keller (FC Wil II)



FC Weesen

Trainer: Ursal Yasar

Zugänge: Chris Suter (FC Lachen/Altendorf), Fabio Solimando (FC Baden)

Abgänge:



FC Wil II

Trainer: Fábio de Souza

Zugänge: Janis Keller (FC Uzwil), Martim Patricio Cardoso Cardoso (FC Red Star Zürich)

Abgänge: Leon Can Bianchini (FC Oetwil-Geroldswil), Lukas Raduljevic (FC Seefeld), Salah Kermi (FC Dietikon), Rafet Baralija (FC Uzwil), Elhan Emini (FC Uzwil), Philipp Novakovic (FC Uzwil), Harbin Ademi (FC Uzwil), Jiannis Sgouros (FC Red Star Zürich), Ardit Rexhepi (FC Lachen/Altendorf), Gabriel Makia (FC Gossau SG), Tim Hostettler (SV Schaffhausen), Leo Buljan (FC Zürich II), Nikita Vanins (Zug 94), Théophil Bachmann (FC Schaffhausen)



KF Dardania St. Gallen

Trainer: Oscar Vicente Escobar

Zugänge: Julian Keller (FC Vaduz U18), Helmar Andrade (FC Balzers)

Abgänge: Kastriot Berisha (FC Herisau), Aulon Mushla (FC Uzwil), Berat Nesimi (Rücktritt), Alessandro Cardon (FC Rorschach-Goldach)