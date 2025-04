Seebachs nächster Neuer: »Passt perfekt zu unserer Philosophie«

"Der junge Allrounder bringt trotz seines Alters bereits wertvolle Erfahrung im Herrenbereich mit und überzeugt vor allem durch seine Vielseitigkeit und starke Mentalität. Ob als Innenverteidiger oder Außenverteidiger – Fabian ist auf mehreren Positionen einsetzbar und damit eine echte Verstärkung für uns", ist der Wortlaut in der von Seebachs Teammanager Manuel Ebner verschickten Pressemitteilung. Weiter heißt es: "Mit Fabian gewinnen wir einen jungen, hungrigen Spieler, der perfekt zu unserer Philosophie passt. Er bringt nicht nur Qualität auf dem Platz mit, sondern auch die richtige Einstellung. Wir freuen uns sehr, dass er sich für den TSV Seebach entschieden hat.“





Auch der in Plattling wohnhafte Fabian Schwingenschlögl, der unter anderem im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg GW Deggendorf ausgebildet wurde, blickt voller Vorfreude auf seine neue Herausforderung bei der Truppe von Chefanweiser Wolfgang Beller: "Ich habe richtig Lust auf Seebach. Der Verein, das Umfeld und das Team sind top – genau das, was ich gesucht habe. Ich will mich hier weiterentwickeln und meinen Teil zum Erfolg beitragen.“





Der TSV-Neuzugang hatte maßgeblichen Anteil am Höhenflug der SpVgg Niederateich, die vor zwei Jahren als Meister der Kreisliga Straubing den Sprung in die Bezirksliga schaffte. Für den Seebacher Nachbarklub ist Fabian Schwingenschlögl nach den Abgängen von Marcel Müller (SpVgg Landshut), Sebastian Kroner (FC Künzing) und Thomas Lösl (TSV Seebach) allerdings bereits der vierte schwerwiegende Verlust.