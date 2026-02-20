Seebach will angreifen - Sorgen um Heindl & Hoffmann

Kilian Schwarzmüller will sich erfolgreich vom TSV Seebach verabschieden. Der Defensivmann wird im Sommer nach fünf Jahren in Seebach zu seinem Heimatverein SV Neuhausen/Offenberg zurückkehren. – Foto: Michael Birkner

Der TSV Seebach geht auf Platz drei lauernd in die heiße Saisonphase in der Landesliga Mitte. Am morgigen Samstag (Anstoß 11:15 Uhr!) steht die Generalprobe unter Wettkampfbedingungen an, wenn es in der zweiten Pokalquali-Runde auf dem Deggendorfer Kunstrasen gegen den SSV Eggenfelden geht. Zum Ende der Vorbereitung konnten wir uns mit Cheftrainer Wolfgang Beller unterhalten.

"Auch wir mussten viel improvisieren, aber prinzipiell könnten wir mit der Vorbereitung sehr zufrieden sein. Fitnessmäßig befinden wir uns auf einem sehr guten Niveau und auch fußballerisch sind wir gut dabei, das hat man in den Testspielen definitiv erkennen können", erklärt Beller, der mit seinem Team zumindest noch in den Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz eingreifen will. Auf Platz eins scheint die SpVgg Landshut schon enteilt. "Wir müssen zunächst unserer Hausaufgaben machen und unsere Spiele gewinnen, und dann müssen wir natürlich auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen", so Beller. Auf den SV Schwandorf-Ettmannsdorf, der auf Platz zwei überwintert hat, haben die Beller-Schützlinge fünf Punkte Rückstand, aber auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.