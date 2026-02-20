Kilian Schwarzmüller will sich erfolgreich vom TSV Seebach verabschieden. Der Defensivmann wird im Sommer nach fünf Jahren in Seebach zu seinem Heimatverein SV Neuhausen/Offenberg zurückkehren. – Foto: Michael Birkner
Seebach will angreifen - Sorgen um Heindl & Hoffmann
Der TSV fühlt sich nach einer guten Vorbereitung gewappnet, um ins Aufstiegsrennen der Landesliga Mitte einzugreifen
von Mathias Willmerdinger · Heute, 12:30 Uhr · 0 Leser
Der TSV Seebach geht auf Platz drei lauernd in die heiße Saisonphase in der Landesliga Mitte. Am morgigen Samstag (Anstoß 11:15 Uhr!) steht die Generalprobe unter Wettkampfbedingungen an, wenn es in der zweiten Pokalquali-Runde auf dem Deggendorfer Kunstrasen gegen den SSV Eggenfelden geht. Zum Ende der Vorbereitung konnten wir uns mit Cheftrainer Wolfgang Beller unterhalten.
"Auch wir mussten viel improvisieren, aber prinzipiell könnten wir mit der Vorbereitung sehr zufrieden sein. Fitnessmäßig befinden wir uns auf einem sehr guten Niveau und auch fußballerisch sind wir gut dabei, das hat man in den Testspielen definitiv erkennen können", erklärt Beller, der mit seinem Team zumindest noch in den Kampf um den Aufstiegs-Relegationsplatz eingreifen will. Auf Platz eins scheint die SpVgg Landshut schon enteilt. "Wir müssen zunächst unserer Hausaufgaben machen und unsere Spiele gewinnen, und dann müssen wir natürlich auf Ausrutscher der Konkurrenz hoffen", so Beller. Auf den SV Schwandorf-Ettmannsdorf, der auf Platz zwei überwintert hat, haben die Beller-Schützlinge fünf Punkte Rückstand, aber auch noch ein Nachholspiel in der Hinterhand.
Wolfgang Beller ist mit der Vorbereitung seiner Schützlinge zufrieden. – Foto: Karl-Heinz Hönl
Personell machen den Seebachern allerdings vor allem zwei Spieler Sorgen. Mittelfeldantreiber Alexander Heindl
plagen erneut Rückenschmerzen. Der 30-Jährige klagt über Probleme an der Bandscheibe und konnte noch in keinem einzigen Testspiel mitwirken. Neuzugang Jonas Hoffmann
, der in der Winterpause vom Regionalligisten SpVgg Hankofen gekommen ist und über die Flügel Dampf machen soll, hat sich gleich zu Beginn der Vorbereitung eine hartnäckige Oberschenkelzerrung zugezogen und ist seitdem raus.
Prächtig schlägt sich hingegen der zweite Neuzugang. Dominik Breu
, vom Kreisklassisten SV Bernried dazugestoßen, hat bereits angedeutet, dass er durchaus ein belebendes Element in der Offensive sein kann. "Dominik macht seine Sache wirklich sehr gut. Er hat eine tolle Veranlagung und hat in den Testpartien auch gleich drei Treffer erzielen können. Er ist fit und ehrgeizig, genau das, was ein junger Spieler mitbringen sollte, um sich durchzubeißen"
, lobt Beller den 24-jährigen Offensivmann.
Simon Griesbeck ist nach langer Verletzungspause wieder mit dabei. – Foto: Karl-Heinz Hönl
Erfreulich auch aus Seebacher Sicht: Der lange Zeit verletzte Simon Griesbeck
, der seinen letzten Liga-Einsatz im August gegen Vornbach absolvierte, ist wieder mit dabei. "Simon entwickelt sich gut. Wir hoffen nun alle, dass seine Leidenszeit zu Ende ist"
, so Beller. Auf ein Ende der Leidenszeit hoffen in Seebach auch alle im Fall von Christoph Beck
. Der Ausnahmefußballer zog sich in der Frühphase der Saison Anfang August einen Totalschaden im Knie zu. Die Frage lautet: Schafft er es in dieser Saison nochmal zurück auf den Platz? Hoffnungen auf eine Rückkehr im Frühjahr sind da. "Er war schon wieder bei den Fitnesseinheiten dabei. Aber wir machen ihm überhaupt keinen Druck. Er allein entscheidet, wann er sich wieder so fit fühlt, um auf den Platz zurückzukehren"
, so Beller abschließend.