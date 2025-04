Eine Nummer zu groß für Bogen: Nach 90 Minuten verließ Seebach den Platz als klarer Gewinner – Foto: Harry Rindler

Seebach watscht Bogen ab - Hauzenberg lässt auch gegen Landshut Federn Landesliga Mitte, 29.Spieltag - Freitagabend: Seebach trifft vierfach gegen Bogen +++ Landshut gewinnt in Hauzenberg 2:0 +++ Luhe-Wildenau siegt 3:1 gegen Roding

Für den TSV Bogen war es die erwartet unangenehme Auswärtsfahrt nach Seebach. Die Heimelf, welche immer noch realistische Chancen auf einen Aufstiegsplatz hat, ließ gegen die Ketterl-Elf nichts anbrennen und siegte am Ende deutlich mit 4:0. Den dritten Sieg in Folge sichern konnte sich Luhe-Wildenau. Die Truppe um Benedikt Meckl, der heute zweifach traf, besiegte den TB Roding mit 3:0. Nach dem 5:1-Erfolg gegen den FC Amberg verdiente sich die SpVgg Landshut auch in Hauzenberg drei Punkte und gewann zum Schluss mit 2:0. Der komfortable Vorsprung an der Tabellenspitze scheint also vorerst Geschichte zu sein, denn die SpVgg Lam kann dem „Sturm“ morgen bis auf drei Punkte auf die Pelle rücken - und hat dabei noch ein Spiel weniger.

Gestern, 19:30 Uhr FC Sturm Hauzenberg Hauzenberg SpVgg Landshut SpV Landshut 0 2

Dominik Schwarz, Trainer Sturm Hauzenberg: „Eine absolut verdiente Niederlage am heutigen Freitag. Bei den beiden Gegentreffern haben wir nicht gut verteidigt - Landshut konnte quasi frei einschießen. Dementsprechend verlieren wir mit 2:0, weil wir defensiv nicht stabil waren und offensiv zu harmlos. Über 90 Minuten haben wir quasi keine Torgefahr ausgestrahlt. Fußball wird im Kopf entschieden und da sind wir aktuell ganz weit entfernt. Wir sind enttäuscht und können realistisch einschätzen, dass wir in dieser Verfassung aktuell mit den Plätzen 1 und 2 nichts zu tun haben.“ Gestern, 19:00 Uhr SC Luhe-Wildenau Lu-Wildenau TB 03 Roding TB Roding 3 1 Abpfiff

Benjamin Urban, Spielertrainer Luhe-Wildenau: „Unterm Strich war die erste Halbzeit sehr zäh und wir lagen etwas glücklich mit 2:1 in Führung. In der zweiten Hälfte haben wir uns durchgesetzt, weil wir öfter wechseln konnten und viel Power von der Bank bringen konnten. Letztendlich war es nach 90 Minuten ein verdienter Sieg, weil wir die Intensität hochgehalten haben und in der Breite sehr gut aufgestellt sind. Wir freuen uns über die drei Punkte und wollen jetzt so weitermachen.“



Manuel Ebner, Teammanager TSV Seebach: „Es war heute ein sehr zerfahrenes Spiel mit vielen Fouls und intensiven Zweikämpfen. Beide Seiten hatten nach 90 Minuten leider jeweils einige Verletzte zu beklagen. Nichtsdestotrotz rein sportlich gesehen ein wichtiger 4:0-Erfolg für uns. Wir gingen früh mit zwei Toren in Führung und haben es dann verpasst, früher das dritte Tor nachzulegen. Dementsprechend hat sich Bogen nicht aufgegeben und versucht, den Anschlusstreffer zu erzielen. Unterm Strich also ein sehr hart geführtes Spiel von beiden Seiten, welches wir am Schluss doch deutlich mit 4:0 für uns entscheiden konnten. Allen Verletzten wünsche ich eine frühe Genesung.“