Seebach vs Dingolfing - Hoher Besuch für Eggenfelden

Valdrin Blakaj (Trainer SSV Eggenfelden): "Ettmannsdorf ist aktuell die Mannschaft der Stunde in der Liga. Gerade die letzten vier Spiele haben sie eindeutig und beeindruckend gewonnen. Das ist eine sehr gut besetzte Mannschaft. Wir sind gewarnt und müssen an unsere Leistungsgrenze gehen, um hier punkten zu können. Es sollte Ansporn genug, gegen so eine Mannschaft daheim zu spielen, um Zählbares mitnehmen zu können.“Personalien: Luca Hübner ist nach seiner Roten Karte aus dem Vorspiel gesperrt, dafür ist Ankido Abraham wieder an Bord.

Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Mit dem fünften Sieg in Folge können wir gestärkt in die letzte Phase des Jahres starten. Diese sehr positive Serie ist für uns im Moment auch sehr wichtig, da nach aktuellem Stand nur zehn Feldspieler aus dem Kader am Freitag zur Verfügung stehen. Trotz einiger Ausfälle werden wir definitiv eine schlagkräftige Truppe stellen, um etwas Zählbares von der weiten Auswärtsreise mitzunehmen. Dass es keine leichte Aufgabe wird, steht außer Frage. Nicht zuletzt wegen der klaren Niederlage im Hinspiel wissen wir, was uns in Eggenfelden erwartet. Doch gerade das Hinspielergebnis sollte uns auch nochmal eine extra Motivation geben. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch gegenüber dem letzten Spiel gegen Bogen wieder etwas steigern. Schaffen wir das, ist ein Punktgewinn im Bereich des Möglichen.“





Personalien: Wegen Verletzungen oder aus beruflichen Gründen werden voraussichtlich Johannes Böhm, Balthasar Sabadus, Tobias Bernkopf, Basel Kasem, Maximilian Bauer, Alexandru Dragut und Felix Wifling nicht zur Verfügung stehen. "Wir werden unseren Kader mit jungen Talenten aus dem Jahrgang 2006 unserer zweiten Mannschaft verstärken. Die Jungs zeigen unter Tobias Wiesner gute Leistungen und haben sich dadurch auch einen Einsatz verdient“, so Coach Most.





