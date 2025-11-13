Seebach vs Dingolfing - Hoher Besuch für Eggenfelden

Der 20. Spieltag der Landesliga Mitte wird am Freitagabend mit der Partie zwischen dem SSV Eggenfelden und dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf eröffnet. Die Gäste sind aktuell das formstärkste Team und reisen mit der Empfehlung von fünf Siegen in Folge an. Am Samstag-Nachmittag bekommt es der TSV Seebach mit dem FC Dingolfing zu tun, der die letzten sechs Begegnungen ungeschlagen überstanden hat. Spitzenreiter SpVgg Landshut reist als klarer Favorit zum SV Etzenricht.
Der 1. FC Passau hat den FC Teisbach zu Gast. Der unter der Woche siegreiche TSV Bogen kreuzt mit dem 1. FC Bad Kötzting die Klingen. Die DJK Vornbach gibt ihre Visitenkarte beim FC Tegernheim ab.
Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Mit dem fünften Sieg in Folge können wir gestärkt in die letzte Phase des Jahres starten. Diese sehr positive Serie ist für uns im Moment auch sehr wichtig, da nach aktuellem Stand nur zehn Feldspieler aus dem Kader am Freitag zur Verfügung stehen. Trotz einiger Ausfälle werden wir definitiv eine schlagkräftige Truppe stellen, um etwas Zählbares von der weiten Auswärtsreise mitzunehmen. Dass es keine leichte Aufgabe wird, steht außer Frage. Nicht zuletzt wegen der klaren Niederlage im Hinspiel wissen wir, was uns in Eggenfelden erwartet. Doch gerade das Hinspielergebnis sollte uns auch nochmal eine extra Motivation geben. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch gegenüber dem letzten Spiel gegen Bogen wieder etwas steigern. Schaffen wir das, ist ein Punktgewinn im Bereich des Möglichen.“
Personalien: Wegen Verletzungen oder aus beruflichen Gründen werden voraussichtlich Johannes Böhm, Balthasar Sabadus, Tobias Bernkopf, Basel Kasem, Maximilian Bauer, Alexandru Dragut und Felix Wifling nicht zur Verfügung stehen. "Wir werden unseren Kader mit jungen Talenten aus dem Jahrgang 2006 unserer zweiten Mannschaft verstärken. Die Jungs zeigen unter Tobias Wiesner gute Leistungen und haben sich dadurch auch einen Einsatz verdient“, so Coach Most.
Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): "Wir treffen auf einen sehr guten Gegner, der zu Recht in der Tabelle dort steht. Vornbach hat sich sehr gut in der Liga eingelebt, spielt einen sehr guten Fußball und hat eine gute Struktur. Nichtsdestotrotz ist es ein Heimspiel gegen einen Mitaufsteiger. Wir wollen den Schwung aus dem Sieg der Vorwoche mitnehmen und die Punkte daheim lassen.“
Personalien: Mehrere Akteure sind angeschlagen oder krank, bei ihnen entscheidet sich ein möglicher Einsatz kurzfristig. Einziger fixer Ausfall ist Dauerpatient Benedikt Albrecht.
Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "In Bogen haben in allen Bereichen ein paar Prozent gefehlt. Dann ist es schwierig für uns, in der Landesliga zu punkten. In Tegernheim müssen wir alle wieder an unser Maximum kommen, um nicht leer auszugehen. Das wissen unsere Jungs auch."
Personalien: Neben den Dauerpatienten fehlen erneut Lucas Stallmeier und Paul Löw.
Personalien: Neu auf der Ausfallliste ist Denis Heinz. Spielgestalter Max Wilhelm, der seinen letzten Einsatz im November 2024 hatte, konnte in den letzten Wochen ein paar Mal beschwerdefrei trainieren und könnte eine Kaderoption werden.
Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "Die Rollen sind klar verteilt und somit unsere Aussichten für das Wochenende erstmal überschaubar. Ich erwarte mir aber auf jeden Fall eine Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche. Es muss sich wieder die Selbstverständlichkeit bei allen einspielen, in jedem Augenblick alles zu geben.“
Personalien: Die Sperre von Michael Wexlberger ist abgelaufen.
Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Unser starker Auftritt und die sehr, sehr gute erste Halbzeit beim 4:0-Heimsieg gegen Passau sorgte für positive Stimmung und festigte das Selbstvertrauen. Wir wollen in Etzenricht an diese Leistung anknüpfen, wissen aber genau, dass uns ein völlig anderes Spiel erwartet als beim klaren Erfolg in der Vorrunde. Schließlich ist der Aufsteiger stabiler geworden und hat schon einige etablierte Teams geärgert. Wir werden den Gegner jedenfalls zu keiner Sekunde unterschätzen und alles versuchen, um unbedingt in der Erfolgsspur zu bleiben. "
Personalien: Wegen einer Fußoperation fällt Verteidiger Noa Heininger für den Rest dieses Jahres aus.
Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Nach der verdienten Niederlage in Luhe-Wildenau sind wir in Bogen gefordert – gegen einen Gegner, der in unserer Tabellenregion ist. Ich erwarte ein sehr enges Kampfspiel auf schwierige Platzverhältnissen. Wir wollen definitiv nicht verlieren, das ist das Minimalziel.“
Personalien: Simon Schneider stieg diese Woche wieder ins Training ein und wird auch im Aufgebot stehen. Ob es bei Johannes Kordick für einen Kaderplatz reicht, wird das Abschlusstraining zeigen. Nico Hiebl droht wegen Schulterproblemen auszufallen. Definitiv keine Option sind Andreas Kussinger, Jonathan Auburger, Simon Pönn und Kilian Ettl.