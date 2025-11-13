 2025-10-30T14:25:35.653Z

Allgemeines
Der TSV Seebach hat gegen den FC Dingolfing ein dickes Brett zu bohren
Der TSV Seebach hat gegen den FC Dingolfing ein dickes Brett zu bohren – Foto: Harry Rindler

Seebach vs Dingolfing - Hoher Besuch für Eggenfelden

20. Spieltag: Primus Landshut gastiert in Etzenricht +++ Passau empfängt Teisbach +++ Bogen erwartet Bad Kötzting

Landesliga Mitte

Der 20. Spieltag der Landesliga Mitte wird am Freitagabend mit der Partie zwischen dem SSV Eggenfelden und dem SV Schwandorf-Ettmannsdorf eröffnet. Die Gäste sind aktuell das formstärkste Team und reisen mit der Empfehlung von fünf Siegen in Folge an. Am Samstag-Nachmittag bekommt es der TSV Seebach mit dem FC Dingolfing zu tun, der die letzten sechs Begegnungen ungeschlagen überstanden hat. Spitzenreiter SpVgg Landshut reist als klarer Favorit zum SV Etzenricht.

Der 1. FC Passau hat den FC Teisbach zu Gast. Der unter der Woche siegreiche TSV Bogen kreuzt mit dem 1. FC Bad Kötzting die Klingen. Die DJK Vornbach gibt ihre Visitenkarte beim FC Tegernheim ab.

Morgen, 19:30 Uhr
SSV Eggenfelden
SSV EggenfeldenEggenfelden
SV Schwandorf-Ettmannsdorf
SV Schwandorf-EttmannsdorfEttmannsdorf
19:30


Valdrin Blakaj (Trainer SSV Eggenfelden): "Ettmannsdorf ist aktuell die Mannschaft der Stunde in der Liga. Gerade die letzten vier Spiele haben sie eindeutig und beeindruckend gewonnen. Das ist eine sehr gut besetzte Mannschaft. Wir sind gewarnt und müssen an unsere Leistungsgrenze gehen, um hier punkten zu können. Es sollte Ansporn genug, gegen so eine Mannschaft daheim zu spielen, um Zählbares mitnehmen zu können.“

Personalien: Luca Hübner ist nach seiner Roten Karte aus dem Vorspiel gesperrt, dafür ist Ankido Abraham wieder an Bord.


Christian Most (Trainer SV Schwandorf-Ettmannsdorf): "Mit dem fünften Sieg in Folge können wir gestärkt in die letzte Phase des Jahres starten. Diese sehr positive Serie ist für uns im Moment auch sehr wichtig, da nach aktuellem Stand nur zehn Feldspieler aus dem Kader am Freitag zur Verfügung stehen. Trotz einiger Ausfälle werden wir definitiv eine schlagkräftige Truppe stellen, um etwas Zählbares von der weiten Auswärtsreise mitzunehmen. Dass es keine leichte Aufgabe wird, steht außer Frage. Nicht zuletzt wegen der klaren Niederlage im Hinspiel wissen wir, was uns in Eggenfelden erwartet. Doch gerade das Hinspielergebnis sollte uns auch nochmal eine extra Motivation geben. Gleichzeitig müssen wir uns aber auch gegenüber dem letzten Spiel gegen Bogen wieder etwas steigern. Schaffen wir das, ist ein Punktgewinn im Bereich des Möglichen.“

Personalien: Wegen Verletzungen oder aus beruflichen Gründen werden voraussichtlich Johannes Böhm, Balthasar Sabadus, Tobias Bernkopf, Basel Kasem, Maximilian Bauer, Alexandru Dragut und Felix Wifling nicht zur Verfügung stehen. "Wir werden unseren Kader mit jungen Talenten aus dem Jahrgang 2006 unserer zweiten Mannschaft verstärken. Die Jungs zeigen unter Tobias Wiesner gute Leistungen und haben sich dadurch auch einen Einsatz verdient“, so Coach Most.



Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
FC Tegernheim
FC TegernheimTegernheim
DJK Vornbach a. Inn
DJK Vornbach a. InnVornbach
14:00


Thomas Schneider (Trainer FC Tegernheim): "Wir treffen auf einen sehr guten Gegner, der zu Recht in der Tabelle dort steht. Vornbach hat sich sehr gut in der Liga eingelebt, spielt einen sehr guten Fußball und hat eine gute Struktur. Nichtsdestotrotz ist es ein Heimspiel gegen einen Mitaufsteiger. Wir wollen den Schwung aus dem Sieg der Vorwoche mitnehmen und die Punkte daheim lassen.“

Personalien: Mehrere Akteure sind angeschlagen oder krank, bei ihnen entscheidet sich ein möglicher Einsatz kurzfristig. Einziger fixer Ausfall ist Dauerpatient Benedikt Albrecht.



Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "In Bogen haben in allen Bereichen ein paar Prozent gefehlt. Dann ist es schwierig für uns, in der Landesliga zu punkten. In Tegernheim müssen wir alle wieder an unser Maximum kommen, um nicht leer auszugehen. Das wissen unsere Jungs auch."

Personalien: Neben den Dauerpatienten fehlen erneut Lucas Stallmeier und Paul Löw.


Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
TSV Seebach
TSV SeebachSeebach
FC Dingolfing
FC DingolfingDingolfing
14:00


Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Die Platzverhältnisse werden schwierig sein, dennoch erwarte ich ein richtig gutes Fußballspiel. Dingolfing hat eine sehr gute Phase, konnte zuletzt gehörig punkten und wir werden unsere beste Leistung brauchen, um das Spielfeld als Sieger verlassen zu können."

Personalien: Der in Teisbach kurzfristig ausgefallene Angreifer Martin Kauschinger steht wieder zur Verfügung. Somit müssen nur die Langzeitverletzten ersetzt werden.



Thomas Seidl (Trainer FC Dingolfing): "Seit unserem Aufstieg haben wir jetzt dreimal gegen Seebach gespielt und wurden von dieser abgezockten Truppe teilweise richtig hergelassen. Eine Mannschaft, die viel Qualität hat, spielerisch und körperlich richtig stark ist. Trotz aller Lobeshymnen werden wir aber nicht vor Ehrfurcht erstarren und wissen, was wir an guten Tagen leisten können. Wir wollen ein offenes Spiel erzwingen und freuen uns auf diesen anspruchsvollen Vergleich.“

Personalien: Neu auf der Ausfallliste ist Denis Heinz. Spielgestalter Max Wilhelm, der seinen letzten Einsatz im November 2024 hatte, konnte in den letzten Wochen ein paar Mal beschwerdefrei trainieren und könnte eine Kaderoption werden.





Der FC Teisbach könnte beim 1. FC Passau Zählbares gut gebrauchen
Der FC Teisbach könnte beim 1. FC Passau Zählbares gut gebrauchen – Foto: Werner Kroiß


Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
1. FC Passau
1. FC PassauFC Passau
FC Teisbach
FC TeisbachTeisbach
14:00


Christian Wolf (Sportlicher Leiter 1. FC Passau): "Gegen Landshut waren wir vor allem in der ersten Halbzeit chancenlos, das müssen wir uns ehrlich eingestehen. Nun wartet mit Teisbach ein Gegner, gegen den wir uns schon im Hinspiel schwer getan haben. Der Aufsteiger spielte mutig und war sehr unangenehm zu bespielen. Wir wissen also, dass wir eine konzentrierte und engagierte Leistung brauchen, um erfolgreich zu sein. Zu Hause wollen wir die drei Punkte aber unbedingt in Passau behalten."

Personalien: Der FCP kann aus dem Vollen schöpfen und seine Wunschformation aufbieten.


Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "Wir freuen uns auf das Auswärtsspiel im Dreiflüssestadion und werden erneut alles versuchen, um die Heimfahrt nicht mit leeren Händen antreten zu müssen."

Personalien: Es gibt gegenüber der Vorwoche voraussichtlich keine Veränderungen. Das bedeutet, dass neben Torjäger Lukas Meindl auch weitere wichtige Kräfte wie Sebastian Weber und Christian Biersack passen müssen.





Sa., 15.11.2025, 14:00 Uhr
SV Etzenricht
SV EtzenrichtEtzenricht
SpVgg Landshut
SpVgg LandshutSpV Landshut
14:00live


Andreas Wendl (Spielertrainer SV Etzenricht): "Die Rollen sind klar verteilt und somit unsere Aussichten für das Wochenende erstmal überschaubar. Ich erwarte mir aber auf jeden Fall eine Leistungssteigerung im Vergleich zur Vorwoche. Es muss sich wieder die Selbstverständlichkeit bei allen einspielen, in jedem Augenblick alles zu geben.“

Personalien: Die Sperre von Michael Wexlberger ist abgelaufen.



Sebastian Maier (Spielertrainer SpVgg Landshut): "Unser starker Auftritt und die sehr, sehr gute erste Halbzeit beim 4:0-Heimsieg gegen Passau sorgte für positive Stimmung und festigte das Selbstvertrauen. Wir wollen in Etzenricht an diese Leistung anknüpfen, wissen aber genau, dass uns ein völlig anderes Spiel erwartet als beim klaren Erfolg in der Vorrunde. Schließlich ist der Aufsteiger stabiler geworden und hat schon einige etablierte Teams geärgert. Wir werden den Gegner jedenfalls zu keiner Sekunde unterschätzen und alles versuchen, um unbedingt in der Erfolgsspur zu bleiben. "

Personalien: Wegen einer Fußoperation fällt Verteidiger Noa Heininger für den Rest dieses Jahres aus.




Sa., 15.11.2025, 15:00 Uhr
TSV Bogen
TSV BogenBogen
1. FC Bad Kötzting
1. FC Bad KötztingBad Kötzting
15:00


Mateo Jerkovic (Sportlicher Leiter TSV Bogen): "Nach dem wichtigen Sieg im Nachholspiel gegen Vornbach wollen wir nun gegen Bad Kötzting nachlegen. Gelingt uns das, könnten wir unsere Ausgangslage wieder ein Stück weit besser machen. Auf alle Fälle wollen wir Wiedergutmachung betreiben, denn die im Hinspiel gezeigte Leistung war bisher unsere schlechteste."

Personalien: Jonas Gmeinwieser wurde am Dienstag am Kreuzband operiert und die Saison ist für den 26-jährigen Stürmer damit gelaufen. Zudem können Routinier Michael Faber und Alexander Knipf nicht mitwirken.


Christian Ranzinger (Trainer 1. FC Bad Kötzting): "Nach der verdienten Niederlage in Luhe-Wildenau sind wir in Bogen gefordert – gegen einen Gegner, der in unserer Tabellenregion ist. Ich erwarte ein sehr enges Kampfspiel auf schwierige Platzverhältnissen. Wir wollen definitiv nicht verlieren, das ist das Minimalziel.“

Personalien: Simon Schneider stieg diese Woche wieder ins Training ein und wird auch im Aufgebot stehen. Ob es bei Johannes Kordick für einen Kaderplatz reicht, wird das Abschlusstraining zeigen. Nico Hiebl droht wegen Schulterproblemen auszufallen. Definitiv keine Option sind Andreas Kussinger, Jonathan Auburger, Simon Pönn und Kilian Ettl.



