Seebach vor hoher Auswärtshürde - Osterhofen hofft auf nächsten Coup 21. Spieltag: Hauzenberg empfängt Lam +++ Hält der Bogener Lauf auch bei Fortuna Regensburg? +++ Waldkirchen kann in Kareth nur Notelf aufbieten

In der Landesliga Mitte steht der letzte reguläre Spieltag vor der Winterpause auf dem Programm. Bereits am Donnerstag wurde das für Freitagabend geplante Derby zwischen dem VfB Straubing und der SpVgg GW Deggendorf abgesagt. Spitzenreiter TSV Seebach ist erst am Sonntag beim ASV Burglengenfeld gefordert. Ihren Lauf möchte die SpVgg Osterhofen daheim gegen den SV Neukirchen beim Heiligen Blut fortsetzen. Auch erst am Sonntag ist der formstarke TSV Bogen beim amtierenden Vizemeister SV Fortuna Regensburg zu Gast. Der FC Sturm Hauzenberg erwartet die SpVgg Lam, während der TSV Waldkirchen zum TSV Kareth-Lappersdorf reist.