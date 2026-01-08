Seebach verpflichtet Kreisklassen-Torjäger Breu

Der TSV Seebach hat sein Aufgebot in der Winterpause erweitert und Dominik Breu verpflichtet. Der 24-Jährige kommt vom SV Bernried zum Landesligisten und soll dort den Konkurrenzkampf in der Offensive anheizen. Bei seinem Ex-Klub gehörte der Neu-Seebacher zu den absoluten Leistungsträgern, erzielte in der Kreisklasse Regen in 15 Partien respektable 13 Tore und bereitete vier weitere Treffer vor. Vor seinem Engagement beim früheren Bezirksoberligisten, für den der Breu-Abgang nach der Aufhebung der Spielwertung und Neuansetzung der Partie gegen Patersdorf die nächste unerfreuliche Nachricht ist, stand Breu eine Saison in Diensten der SpVgg Osterhofen, für die er in 27 Matches drei Treffer erzielte und in die Kreisliga abstieg.

"Dominik hat in den letzten beiden Wochen vor der Winterpause schon bei uns mittrainiert und dabei einen guten Eindruck hinterlassen. Er ist jung, kommt aus der unmittelbaren Umgebung und hat durchaus vielversprechende Anlagen. Bei uns soll er den Konkurrenzkampf beleben. Ein Kaderspieler mit Perspektive", urteilt Seebachs Coach Wolfgang Beller. Es ist möglich, dass sich im Aufgebot des Tabellendritten der Landesliga Mitte in der Winter-Wechselperiode noch etwas tut. "Wir sind noch an einem Offensivspieler dran. Eine Entscheidung über einen möglichen Wechsel wird die kommenden Tagen fallen", verrät TSV-Teammanager Manuel Ebner.





Mit Ausnahme von Christoph Beck, der sich in der Saisonanfangsphase das Kreuzband gerissen hat, und vermutlich Sandro Nickl, der noch Probleme mit seinem lädierten Sprunggelenk hat, wird zum Trainingsauftakt am 19. Januar voraussichtlich der komplette Kader auf dem Platz stehen. "Wir sind gut aufgestellt und gehen mit großer Motivation in die Restrückrunde. Unser Ziel ist es auf alle Fälle, bis zum Schluss um den zweiten Platz mitzuspielen", lässt Manuel Ebner wissen.