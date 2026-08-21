Seebach vermeldet nächsten Transfer: Talent Aigner kommt

Marco Aigner läuft künftig für den TSV Seebach auf – Foto: Verein

Innerhalb kürzester Zeit bedient sich der TSV Seebach erneut beim 1. FC Passau: Nach Lukas Semmler wechselt mit Marco Aigner ein weiterer Youngster von der Danziger Straße zum amtierenden Vizemeister, der bekanntlich aufgrund von Abgängen und schwerwiegenden Verletzungen personell nachlegen musste. Die 19-jährige Neuverpflichtung kommt aus der Nähe von Osterhofen und kam in der laufenden Runde - auch aufgrund einer urlaubsbedingten Abwesenheit - beim 1. FC Passau nicht zum Zug. In der Vorsaison zählte der Neu-Seebacher im U19-Landesligateam der Dreiflüssestädter zu den Leistungsträgern und kam auch bei der "Erste" zweimal zum Einsatz.

Marco Aigner lässt zu seiner Entscheidung folgendes wissen: "Für meinen Wechsel zum TSV Seebach waren mehrere Gründe ausschlaggebend. Ein ganz wichtiger Punkt ist sicherlich die deutlich kürzere Fahrzeit. Auch sportlich sehe ich beim TSV Seebach eine sehr gute Perspektive. Beim neuen Verein ist der Kader etwas kleiner, sodass ich mir regelmäßig viel Spielzeit erhoffe um mich sportlich weiterzuentwickeln. Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung und hoffe, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen. Mir ist es zudem sehr wichtig, mich noch einmal herzlich beim 1. FC Passau zu bedanken. Ich hatte dort ein sehr lehrreiches und schönes A-Jugend Jahr. Außerdem schätze ich das Vertrauen, das mir der 1. FC Passau entgegengebracht und mir die Möglichkeit gegeben hat, erste Erfahrungen im Herrenbereich zu sammeln."



Seebachs Teammanager Manuel Ebner gibt zu Protokoll: "Wir freuen uns sehr, dass sich Marco für uns entschieden hat. Er kommt aus der Region und bringt eine hervorragende Ausbildung mit. Außerdem hat Marco trotz seines jungen Alters bereits erste Erfahrungen im Herrenbereich sammeln können. Genau dieser Wille, bei uns Spielpraxis zu erlangen und den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen, passen ideal zu unserer Ausrichtung. Durch unseren kompakten Kader wird er die Chance bekommen, sich regelmäßige Einsatzzeiten zu erarbeiten und eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft einzunehmen. Wir sind absolut überzeugt von seinem Potenzial und freuen uns auf die gemeinsame Saison."