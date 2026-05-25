Seebach und der Sturm scheitern: So läuft die Relegation 2026

FuPa gibt einen Überblick über die niederbayerischen Relegationstermine auf Verbands- und Bezirksebene und die Anzahl der freien Plätze. FuPa berichtet von allen Relegationsspielen natürlich live und ausführlich. Sehr gerne können wie immer aktive FuPaner beim Liveticker mithelfen 💪🏻. Die Übersicht wird ständig aktualisiert und ergänzt.

Das ist nur ein Auszug der kompletten Bayernliga-Relegation. Die komplette findet ihr hier...

Wie läuft die Relegation zu den Bayernligen (5. Spielklassenebene) ab? (Die Releganten spielen nur eine Runde) (mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus) Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Hinspiele: (Donnerstag, 21. Mai - 18:30 Uhr) Spiel 4: TSV Seebach - TSV Kottern 0:0 (LIVE) Spiel 5: TSV 1880 Wasserburg - FC Sturm Hauzenberg 2:0 (2:0) (LIVE) Bayernliga-Relegation Gruppe Süd - Rückspiele: (Pfingstmontag, 25. Mai) Spiel 4: TSV Kottern - TSV Seebach 4:1 (Hin: 0:0) (LIVE) Spiel 5: FC Sturm Hauzenberg - TSV 1880 Wasserburg 0:2 (Hin: 0:2) (LIVE)



Die Sieger (nach Hin- und Rückspiel) lösen das Ticket für die Bayernliga-Saison 2026/27. Die unterlegenen Erstrunden-Releganten (nach Hin- und Rückspielen) spielen 26/27 in der Landesliga. Damit steigt der FC Sturm Hauzenberg aus der Bayernliga ab. Dafür steigt der TSV Wasserburg in die Bayernliga auf! Und der TSV Seebach scheitert am Bayernliga-Aufstieg!





Relegation zu den Landesligen



Das ist nur ein Auszug der kompletten Landesliga-Relegation. Die komplette findet ihr hier...





Wie läuft die Relegation zu den Landesligen (6. Spielklassenebene) ab?

(Die Releganten müssen zwei Runden überstehen)

(mit Hin- und Rückspiel im Europapokal-Modus)





Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Hinspiele:

(Mittwoch, 20. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 1: FC Ergolding - FC Teisbach 3:1 (LIVE)

Spiel 2: FC Moosinning - SpVgg GW Deggendorf 1:2 (LIVE)



Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 1. Runde - Rückspiele:

(Samstag, 23. Mai - 16 Uhr)

Spiel 1: FC Teisbach - FC Ergolding 2:4 (1:3) (LIVE)

Spiel 2: SpVgg GW Deggendorf - FC Moosinning 3:6 n.E. (0:1/0:0) (LIVE)

Die unterlegenen Erstrunden-Releganten (nach Hin- und Rückspielen) spielen 26/27 in der Bezirksliga. Nur die Sieger spielen in Runde zwei um die sechs freien Landesliga-Plätze. Damit steigt der FC Teisbach aus der Landesliga ab!









Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 2. Runde - Hinspiel:

(Mittwoch, 27. Mai - 18:30 Uhr)

Spiel 3: FC Ergolding - FC Moosinning



Landesliga-Relegation - Gruppe Südost - 2. Runde - Rückspiel:

(Samstag, 30. Mai - 18 Uhr)

Spiel 3: FC Moosinning - FC Ergolding





Der niederklassige Relegant bzw. bei Klassengleichheit der gm. Modus erstgenannte Verein (Sieger Spiel 1) erhält im Zweitrunden-Hinspiel Heimrecht. Der Sieger der Spiele 3 (nach Hin- und Rückspielen gemäß Europapokal-Modus) schaffen die Qualifikation für die Landesliga-Spielzeit 2026/27, die unterlegenen Zweitrunden-Releganten spielen auf Bezirksebene.









Relegation zu den Bezirksligen

Wer qualifiziert sich für die Bezirksliga-Saison 2026/27?

Die niederbayerischen Direktabsteiger aus der Landesliga Mitte (0)

Die Bezirksligisten auf den Plätzen 3 bis 12 (20)

Die ndb. Verlierer der Relegation zu den Landesligen (2-3)

Die Direktaufsteiger aus den Kreisligen (4)

Die Sieger d. Relegation zu d. Bezirksligen (5-6)

Soll-Teilnehmerzahl 2026/27: 32 Vereine, zwei 16er-Ligen





Relegations-Szenario: Die Anzahl der frei werdenden Plätze in der Relegation zu den Bezirksligen hängt vom Erfolg der teilnehmenden Mannschaften an der Relegation zu den Landesligen ab.

Fünf Plätze werden aufgrund der erfreulichen "niederbayerischen" Lage in der Landesliga Mitte über die Relegation zu den Bezirksligen auf jeden Fall frei.

Schafft der FC Ergolding den Sprung in die Landesliga, werden in der Bezirksliga-Relegation sechs Plätze frei. Andernfalls "nur" fünf.





Wie läuft die Relegation zu den Bezirksligen (7. Spielklassenebene) ab?

(8 Mannschaften spielen um 5 oder 6 Plätze)

(sämtliche Partien werden auf neutralem Platz ausgetragen)





Relegation - 1. Runde: (Freitag, 22. Mai - geplant: 18 Uhr, bei Flutlicht 19 Uhr)

Spiel 1: SV Hutthurm - FC Salzweg 0:2 (0:0) (LIVE)

Spiel 2: TSV Oberschneiding - SpVgg Niederalteich 7:5 n.E. (3:3/2:2/1:1) (LIVE)

Spiel 3: TSV Neustadt/Donau - TV Geisenhausen 3:1 (2:1) (LIVE)

Spiel 4: FC Dingolfing II - SV Sallach 1:0 n.V. (0:0) (LIVE)





Die vier Erstrunden-Sieger haben es direkt geschafft, und schnappen sich ein Bezirksliga-Ticket. Für die vier Verlierer gibt es einen oder evtl. sogar zwei weitere freie Plätze. Der FC Salzweg, der FC Dingolfing II, der TSV Oberschneiding und der TSV Neustadt/Donau steigen in die Bezirksliga auf!







Relegation - 2. Runde: (Dienstag, 26. Mai - 18 Uhr)

Spiel 5: SV Hutthurm - SpVgg Niederalteich (in Alkofen)

Spiel 6: TV Geisenhausen - SV Sallach (in Wörth/Isar)



Die beiden Zweitrunden-Sieger haben es entweder beide geschafft, oder nur der Sieger von Spiel 7. Das steht zum Zeitpunkt der Austragung aber noch nicht fest. Die beiden Zweitrunden-Verlierer scheiden aus.









Relegation - 3. Runde - wird ausgetragen: (Freitag, 29. Mai - 18 Uhr, bei Flutlicht 19 Uhr)

Spiel 7: Sieger Spiel 5 - Sieger Spiel 6



Der Sieger von Spiel 7 ist - neben den Siegern der Spiele 1 bis 4 - sicher für die Bezirksliga qualifiziert. Schafft ein niederbayerischer Klub die Landesliga-Relegation (zwei Runden), wäre auch der Verlierer von Spiel 7 für die Bezirksliga qualifiziert. Weil's nach der 1. Landesliga-Relegationsrunde noch keine Klarheit gibt, wird Spiel 7 ausgetragen, selbst wenn sich hinterher herausstellen sollte, dass es auch der Verlierer geschafft hat. Entsprechend handelt es sich hierbei auch nicht um ein "Verdachtsspiel" im eigentlichen Sinne, wie Bezirksspielleiter Richard Sedlmaier erklärt.







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Aus Gründen der besseren Übersichtlichkeit haben wir die Kreis-Relegationspartien in eigene Artikel ausgelagert. Hier geht's zu...





