Seebach und Burglengenfeld erledigen Hausaufgaben souverän

Erkan Kara, Trainer ASV Burglengenfeld: "Wir wussten, dass der Gegner heute mit einer ordentlichen Portion Selbstvertrauen zu uns kommen. Auch wenn sie aktuell im Tabellenkeller feststecken, hat Kareth sehr gute Jungs in ihren Reihen. Wir wussten, dass das Spiel heute nur zu unseren Gunsten entschieden werden kann, wenn wir die Zweikämpfe besser annehmen als der Gegner, wenn wir bissiger sind und wenn wir weniger Fehler machen. Anfangs taten wir uns etwas schwer, doch nach 15 Minuten hatten wir in unser Spiel gefunden. In der 18. bzw. 20. Minute waren wir zweimal handlungs-schneller als der Gast und konnten das in zwei Treffer ummünzen. Im zweiten Durchgang haben wir konsequent unser Spiel durchgezogen, sind tief gestanden und haben wenig zugelassen. Am Ende war es ein verdienter Heimsieg."

Bastian Lerch, Trainer Kareth-Lappersdorf: "Wir sind über die gesamten 90 Minuten nicht in unser Spiel gekommen, waren immer zu weit weg und sind auch nicht in die Zweikämpfe gekommen. Dementsprechend wurden wir heute mit einfachen Mitteln 3:0 geschlagen. Glückwunsch an Burglengenfeld für den verdienten Sieg. Wir müssen hart arbeiten, dass wir am Freitag den Bock umstoßen können um die wichtigen Punkte für den Klassenerhalt zu holen. Ab jetzt sind es 10 Endspiele und wir fangen am Freitag an, uns die ersten drei Zähler zu holen."