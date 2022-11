Seebach souverän, Bogen und Osterhofen holen Big-Points 20. Spieltag: Tabellenführer fertigt Schlusslicht Straubing klar mit 5:1 ab

Der TSV Seebach hat seine Ausnahmestellung in der Landesliga Mitte eindrucksvoll untermauert. Gegen den in den letzten Wochen keineswegs enttäuschenden Tabellenletzten VfB Straubing feierte der Primus einen klaren 5:1-Heimerfolg. Seinen vierten Sieg in Folge verbuchte der TSV Bogen, der den ASV Burglengenfeld mit 1:0 in Schach hielt und somit weiter auf dem Vormarsch bleibt. Drei im Abstiegskampf eminent wichtige Zähler holte die SpVgg Osterhofen, die beim FC Tegernheim in der Nachspielzeit den 2:1-Siegtreffer markierte und somit nun wieder über dem ominösen Strich ist.