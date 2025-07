Seebach siegt zu zehnt – Abbach schlägt Etzenricht

Der SV Schwandorf-Ettmannsdorf startete mit einem knappen 1:0-Erfolg beim TSV Bogen in die Landesliga-Saison. Die Hausherren zeigten trotz Unterzahl eine disziplinierte und engagierte Leistung, mussten sich dem Titelanwärter aber letztlich knapp geschlagen geben.

Peter Gallmaier (Trainer TSV Bogen) nach der Niederlage: "Es war leider eine unglückliche Niederlage, die wir uns durch eine unnötige Gelb/Rote Karte selbst zuzuschreiben haben. Wir müssen das Spiel vor allem in der ersten Halbzeit für uns entscheiden, in der wir die klar bessere Mannschaft waren, aber zu viele Chancen liegen gelassen haben. In Unterzahl haben die Jungs dann gut gearbeitet und dagegen gehalten. Wir konnten uns aber nach vorne nichts mehr erarbeiten. Ettmannsdorf hat dann eine Unachtsamkeit gut herausgespielt und das entscheidende Tor gemacht. Jetzt heißt es die verlorenen Punkte im nächsten Spiel wiederzuholen."



Auch Christian Most (Trainer Ettmannsdorf) weiß: "Am Ende drei hart erarbeitete Punkte. Man muss ehrlicherweise sagen, es war nicht unsere beste Leistung. Wir sind auf einen Gegner getroffen, der sehr gut gegen den Ball gearbeitet hat und durch schnelle Umschaltsituationen immer wieder gefährlich wurde. Besonders in der ersten Halbzeit hatten wir viele Probleme mit dieser Spielweise vom Gegner. Mit dem Platzverweis hat sich das Spiel natürlich etwas verändert, dadurch waren wir dominanter und irgendwo haben wir uns das Tor dann erarbeitet - das trifft es heute ganz gut, ein Arbeitssieg. Wir nehmen die drei Punkte aus Bogen mit, wissen aber auch, die Leistung richtig einzuordnen. Der Auftakt ist geglückt und jetzt müssen wir uns gut auf Eggenfelden vorbereiten und wissen, dass wir uns hier deutlich steigern müssen."