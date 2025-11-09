Seebach siegt in der 94. – Burglengenfeld lässt Kosova keine Chance

Manuel Ebner, Teammanager TSV Seebach: "Eine sehr gute Partie von uns. Wir sind gut in das Spiel gekommen, hatten zwei gute Chancen im ersten Durchgang. Im zweiten Durchgang waren wir wieder sehr gut im Spiel, haben aber durch einen überragend gespielten Konter von Teisbach das 0:1 kassiert. Wir wurden aber nach dem Gegentreffer aktiver und haben bis zur letzten Minute alles reingeworfen. Unterm Strich waren wir die etwas bessere Mannschaft heute, obwohl das Spiel bis zur Ende offen war."

Florian Baumgartl, Trainer FC Teisbach: "Mit welchem Willen, Teamgeist und welcher Leidenschaft die Mannschaft heute um jeden Zentimeter gekämpft hat, war unglaublich beeindruckend und macht uns ein Stück weit stolz. Leider war es in Unterzahl dann verdammt schwer für uns. Fakt ist, dass wir aus dem Spiel heraus kaum etwas zugelassen haben und am Ende zwei Standards zur Niederlage geführt haben. Wir werden wieder aufstehen und nächste Woche erneut alles versuchen."

Lum Gashi, sportlicher Leiter FC Kosova Regensburg: "Das war heute eine verdiente Heimniederlage. der ASV Burglengenfeld war uns in allen Belangen überlegenen."

Erkan Kara, Trainer ASV Burglengenfeld: "Ein absolut verdienter Auswärtssieg. Wir hätten in der ersten Halbzeit schon zwei oder drei Treffer erzielen müssen, das Chancenplus war heute klar auf unserer Seite. Auch im zweiten Durchgang hatten wir einige sehr gute Chancen, die jedoch der Keeper von Kosova immer wieder sehr stark pariert hat. Wir haben gute 30 Minuten gebraucht, um komplett in das Spiel zu finden, da der Platz sehr rutschig war, Respekt an meine Burschen, dass sie diese Gegebenheiten so gut angenommen haben. Zum Glück haben wir heute endlich wieder mal die Tore gemacht - auch zum richtigen Zeitpunkt, wenn man so ein Spiel offen lässt, kann es trotz klarer Überlegenheit immer wieder passieren, dass man mit leeren Händen heimfährt. Aber da waren wir heute sehr konzentriert, Respekt an meine Mannschaft! Wir waren präsent und hatten eine sehr gute Ordnung im Spiel, einfach genau das, was wir uns in den letzten Trainingseinheiten vorgenommen haben. Unsere hintere Kette stand sehr stabil und was mich am meisten freut ist, dass wir heute - im Gegensatz zu den letzten Spielen - keine groben Schnitzer gemacht haben. Ein großes Lob an meine Mannschaft, jetzt geben wir die letzten Spiele nochmal Vollgas!"