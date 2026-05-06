Seebach: Samuel Huber nächster Neuer - großer Umbruch steht an Der Ex-Garhamer wechselt vom österreichischen Landesligisten Union Esternberg zur Beller-Truppe +++ Zahlreiche Spieler verlassen den Verein von Thomas Seidl · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser

Samuel Huber streift künftig das Trikot des TSV Seebach über – Foto: Verein

Der TSV Seebach präsentiert nach Keeper Simon Busch (SV Oberpolling) und Angreifer Günther Denk (SC Zwiesel) seinen dritten Neuzugang: Samuel Huber kommt vom oberösterreichischen Landesligisten Union Esternberg zu den Rot-Schwarzen. Der 22-jährige Defensivmann stand bis vergangenen Sommer in Diensten des SV Garham, ehe er im Nachbarland eine neue sportliche Herausforderung suchte.

"Ich freue mich sehr, dass wir mit Samuel einen weiteren starken Neuzugang für uns gewinnen konnten. Er hat in den Gesprächen einen sehr motivierten und fokussierten Eindruck hinterlassen, bringt genau die Einstellung mit, die wir in unserer Mannschaft sehen wollen. Samuel passt sowohl sportlich als auch charakterlich hervorragend zu uns", ist Seebachs Teammanager Manuel Ebner überzeugt.







Samuel Huber gibt folgendes Statement zu Protokoll: "Die Gespräche mit dem Verein waren von Anfang an sehr positiv. Deshalb war für mich schnell klar, dass dieser Schritt der richtige ist. Ich freue mich jetzt darauf, Teil dieses Vereins zu werden, mich schnell in die Mannschaft einzufinden, hart zu arbeiten und meinen Teil zum gemeinsamen Erfolg beizutragen. Abschließend möchte ich mich bei SPG Esternberg/St. Roman für die schöne Zeit bedanken. Die Zeit in Österreich war für mich eine sehr lehrreiche und schöne Erfahrung, aus der ich viel mitnehmen konnte.“





