Samuel Huber streift künftig das Trikot des TSV Seebach über – Foto: Verein
Seebach: Samuel Huber nächster Neuer - großer Umbruch steht an
Der Ex-Garhamer wechselt vom österreichischen Landesligisten Union Esternberg zur Beller-Truppe +++ Zahlreiche Spieler verlassen den Verein
von Thomas Seidl · Heute, 10:30 Uhr · 0 Leser
Der TSV Seebach präsentiert nach Keeper Simon Busch (SV Oberpolling) und Angreifer Günther Denk (SC Zwiesel) seinen dritten Neuzugang: Samuel Huber kommt vom oberösterreichischen Landesligisten Union Esternberg zu den Rot-Schwarzen. Der 22-jährige Defensivmann stand bis vergangenen Sommer in Diensten des SV Garham, ehe er im Nachbarland eine neue sportliche Herausforderung suchte.
"Ich freue mich sehr, dass wir mit Samuel einen weiteren starken Neuzugang für uns gewinnen konnten. Er hat in den Gesprächen einen sehr motivierten und fokussierten Eindruck hinterlassen, bringt genau die Einstellung mit, die wir in unserer Mannschaft sehen wollen. Samuel passt sowohl sportlich als auch charakterlich hervorragend zu uns", ist Seebachs Teammanager Manuel Ebner überzeugt.
Samuel Huber gibt folgendes Statement zu Protokoll: "Die Gespräche mit dem Verein waren von Anfang an sehr positiv. Deshalb war für mich schnell klar, dass dieser Schritt der richtige ist. Ich freue mich jetzt darauf, Teil dieses Vereins zu werden, mich schnell in die Mannschaft einzufinden, hart zu arbeiten und meinen Teil zum gemeinsamen Erfolg beizutragen. Abschließend möchte ich mich bei SPG Esternberg/St. Roman für die schöne Zeit bedanken. Die Zeit in Österreich war für mich eine sehr lehrreiche und schöne Erfahrung, aus der ich viel mitnehmen konnte.“
Unabhängig vom Saisonausgang, der Tabellenzweite der Landesliga Mitte darf sich berechtigte Aufstiegshoffnungen, wird es im Kader einen größeren Umbruch geben. Bereits seit längerer Zeit steht fest, dass Kilian Schwarzmüller
(SV Neuhausen/Offenberg), Timo Sokol
(TSV PIlsting) und Enrico Birkner
(SpVgg Plattling) den Verein verlassen. Mittlerweile ist intern auch kommuniziert, dass Alexander Wittenzellner
und Thomas Lösl
sich verändern werden. Martin Kauschinger
steht ohnehin schon seit einiger Zeit nicht mehr im Kader und wird auch nicht mehr für den TSV auflaufen. Stefan Trifterer
wird aus privaten Gründen eine fußballerische Auszeit einlegen. Nicht mehr planen kann der Klub außerdem mit Stammtorhüter Mathias Loibl
sowie dem langjährigen Kapitän Christoph Beck
, der sich nach seinem im vergangenen Spätsommer erlittenen Kreuzbandriss aktuell im Aufbautraining befindet. Co-Spielertrainer Dominik Hauner
hängt seine Schuhe an den Nagel, Tobias Biermeier
hat seine Laufbahn schon vor einigen Monaten beendet und steigt beim Bezirksligisten FC-DJK Simbach ins Trainergeschäft ein. Zudem gibt es noch einen Wackelkandidaten, dessen Verbleib offen ist. "Wir verlieren einige sehr verdiente Kräfte, die über viele Jahre maßgeblichen Anteil am sportlichen Erfolg hatten und Lücken hinterlassen werden. So ein Umbruch gehört im Fußball aber auch mal dazu und wir haben immer noch ein sehr gutes Gerüst. Bei jedem einzelnen Spieler, der uns verlassen wird, möchten wir uns schon jetzt ganz herzlich bedanken. Wir haben aber in den kommenden Wochen noch einiges vor uns und deshalb gilt die volle Konzentration dem Saisonendspurt und der Relegation, in die es mit großer Wahrscheinlichkeit gehen wird. Mannschaft und Trainerteam machen es überragend - wir freuen uns riesig auf die anstehenden Aufgaben"
, sagt Ebner, der in Kürze noch den einen oder anderen Neuzugang präsentieren wird.