Seebach präsentiert neuen Co-Trainer

TSV-Chefcoach Wolfgang Beller (re.) mit seinem künftigen Co-Trainer Quirin Grabolle – Foto: Verein

Der TSV Seebach hat einen Nachfolger für den am Saisonende scheidenden Co-Trainer Dominik Hauner , der seine aktive Laufbahn beendet und auch als Assistenzcoach nicht mehr zur Verfügung steht, gefunden: Quirin Grabolle rückt an die Seite von Wolfgang Beller. Der Edenstettener coacht aktuell noch gemeinsam mit Thomas Wallner die SG Osterhofen II / Obergessenbach I. Seine ersten Erfahrungen als spielender Chefanweiser sammelte der 28-Jährige beim TSV Aschenau.

"Ich möchte mich bei den Verantwortlichen des FC Obergessenbach und der Spielvereinigung Osterhofen für die Freigabe bedanken, welche zu einem so späten Zeitpunkt einer Saison nicht selbstverständlich ist. Ich freue mich auf die bevorstehenden Aufgaben in Seebach und möchte meinen Beitrag leisten, damit die gesteckten Ziele erreicht werden können", sagt der Neu-Seebacher, der ursprünglich einen Verbleib bei der Spielgemeinschaft geplant hatte.



TSV-Teammanager Manuel Ebner ist überzeugt, dass der neue Mann einen guten Job machen wird: "Wir freuen uns sehr, dass wir mit Quirin einen jungen, engagierten und fachlich starken Co-Trainer für uns gewinnen konnten. Er passt menschlich hervorragend in unser Team und wird Wolfgang optimal unterstützen. Quirin bringt neue Impulse und sehr viel Leidenschaft mit. Wir sind überzeugt, dass die Zusammenarbeit sehr gut funktionieren wird und er eine große Bereicherung für den Verein ist.“



