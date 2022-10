Der TSV Seebach reist als Favorit zum TSV Bogen – Foto: Charly Becherer

Seebach muss nach Bogen - Sturm vor hoher Hürde 17. Spieltag- Freitag: Stern-Rückkehr in die Rautenstadt +++ Deggendorf erwartet Tabellennachbarn Lam

Mit drei Freitagsspielen wird das Vorrunde-Finale der Landesliga Mitte eröffnet. Die SpVgg GW Deggendorf hat dabei den Tabellennachbarn SpVgg Lam zu Gast. Zu einem brisanten Derby kommt es zwischen dem TSV Bogen und Spitzenreiter TSV Seebach. Vor dem schweren Gang zum SV Neukirchen beim Heiligen Blut steht der formstarke FC Sturm Hauzenberg.

Morgen, 19:00 Uhr TSV Bogen Bogen TSV Seebach Seebach 19:00





Bastian Lerch (Trainer TSV Bogen): "Seebach ist die Top-Mannschaft der Liga, die auf jeder Position sehr stark besetzt ist. Nichtsdestotrotz wollen wir gegen den Favoriten alles reinwerfen, um etwas Zählbares in Bogen zu behalten. Wir wollen der schwere Gegner sein, den Seebach auch erwarten wird."



Personalien: Mit Vize-Kapitän Michael Kraskov fällt ein weiterer Leistungsträger aus gesundheitlichen Gründen aus. Zu allem Überfluss wird auch der angeschlagene Patrick Fuchs vermutlich passen müssen.







Manfred Stern (Trainer TSV Seebach): "Bogen ist eine sehr spielstarke Mannschaft, die in der unteren Tabellenregion nichts verloren hat und die ihr Potenzial gerade gegen die Top-Teams der Liga fast immer auf den Platz brachte. Dementsprechend wird das für uns eine ganz schwierige Aufgabe, die wir aber meistern wollen. Wir legen den Fokus auf uns selbst und wenn wir unsere Leistung abrufen, sind wir auch in der Lage, dreifach zu punkten. Das ist unser Ziel und dementsprechend werden wir auftreten."



Personalien: Mit Dominik Hauner, Edward Hinz, Florian Weber, Pepe Warminski, Tobias Biermeier und Alexander Heindl fehlen dem Tabellenführer ein halbes Dutzend Akteure. Auf dre Kippe steht zudem noch der grippekranke Spielführer Christoph Beck.







Morgen, 18:30 Uhr SpVgg GW Deggendorf Deggendorf SpVgg Lam SpVgg Lam 18:30





Andreas Schäfer (Sportkoordinator SpVgg GW Deggendorf): "Mit Lam treffen wir auf einen Gegner, der sich in der Landesliga etabliert und eine richtig gute Mannschaft hat. Mit den beiden ehemaligen tschechischen Junioren-Nationalspielern Kepl und Uzlik wurde die Qualität im Kader deutlich angehoben, hinzu kommen eine Reihe gestandener Landesliga-Spieler wie Weber, Loderbauer, Gschwendtner und Pritzl. Wir werden uns aber daheim nicht verstecken und wollen nicht leer ausgehen. Es wird vermutlich ein Duell auf Augenhöhe, bei dem Kleinigkeiten entscheidend sein werden.“





Personalien: Hinter dem gesundheitlich angeschlagenen Kapitän Niklas Hauner steht noch ein dickes Fragezeichen. Der zuletzt ebenfalls erkrankte Co-Spielertrainer Dominik Schmöller steht wieder im Kader, in dem weiterhin Jure Matic, Julius Reiner, Nick Hof und Lukas Baumgartner fehlen. Lucas Donaubauer steht studienbedingt ohnehin nur mehr im äußersten Notfall zur Verfügung.







Ludwig Koholka (Finanzvorstand SpVgg Lam): "Deggendorf ist ein ähnlich starker Aufsteiger wie Roding und entsprechend hoch werden die Punkte dort hängen. Die Donaustädter haben viele top ausgebildete Talente im Kader, aber auch erfahrene Kräfte wie Bachl-Staudinger, Faber, Hauner, Schmöller und Torjäger Artemuk. Vor allem kämpferisch müssen wir voll dagegenhalten, denn wir rechnen mit einem sehr aggressiven Gegner, dessen Trainer unsere Mannschaft sehr gut kennt. Mit dem obligatorischen Auswärtszähler wären wir hochzufrieden."



Personalien: Ob der angeschlagene Alexander Vogl dabei sein kann, ist noch offen. Ansonsten fehlen nur die beiden Kaderspieler Jonas Freimuth und Sandro Pittoni. Auch Zdenke Becka hat nach mehrwöchiger Verletzungspause das Training wieder aufgenommen.









Franz Koller (Trainer SV Neukirchen beim Heiligen Blut): "Hauzenberg hat eine sehr gute Mannschaft, die mit höherklassig erprobten Spielern, aber auch ein paar richtig guten Talenten besetzt ist. Das wird keinen Deut einfacher als gegen Fortuna Regensburg. Wir wollen aber erfolgreich ins Wochenende starten und die Punkte in Neukirchen behalten.“



Personalien: Verzichten muss der SVN weiterhin auf Marcel Steinbauer, Johannes Conrady und Krystof Lizalek.







Dominik Schwarz (Trainer FC Sturm Hauzenberg): "Wir sind gut drauf, stehen aber bei einem individuell richtig stark besetzten vor einer sehr anspruchsvollen Aufgabe. Den Schwung der letzten Wochen wollen wir mitnehmen und peilen den obligatorischen Auswärtszähler an."



Personalien: Den Staffelbergern droht der am großen Zeh verletzte Torjäger Julian Liebenow auszufallen, ansonsten sind alle Mann an Bord.