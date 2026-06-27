Seebach mit 7:0 – Landau schlägt Deggendorf – U23 des SVS siegt

Ein Tor vergangene Landesliga-Saison, gleich zwei heute vormittag: Killian Grabolle (hinten) machte den sechsten und siebten TSV-Treffer. (Archivfoto) – Foto: Michael Birkner

Torfestivals bei Rekordtemperaturen: In Niederbayern gab es auch am Samstag einige Spielabsagen – nicht nur im Jugendbereich. Andernorts wurde bereits in den frühen Morgenstunden geackert. Die Testspiele der niederbayerischen Top-Teams vom 27. Juni.

Drei Elfmeter, vier Tore und am Ende ein 3:1-Erfolg für den FSV Landau: Gegen die SpVgg GW Deggendorf brachte ein Strafstoß den FSV in Front. Torwart Groll ahnte zwar die Ecke, doch Seer verwandelte dennoch zur frühen Führung bei etwa 32 Grad. In der zweiten Hälfte glich Frank ebenfalls vom Punkt aus, doch Landau antwortete. Nach einer Einzelaktion von Mann-Wagner führte der Bezirksligist der West-Staffel wieder (73.). Augenblicke später sorgte Lunz per Elfmeter mit dem 3:1 für die Entscheidung.