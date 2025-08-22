Seebach legt Kötzting aufs Kreuz – Roding feiert Premierensieg

In der Landesliga Mitte festigt der TSV Seebach seine Position im Verfolgerfeld des Tableaus. Die Mannschaft von Wolfgang Beller feierte am Freitagabend einen deutlichen 4:0-Heimerfolg gegen den 1. FC Bad Kötzting, welcher auch in der Höhe in Ordnung ging. Enttäuschend lief's für den TSV Bad Abbach. Die Kicker von der Freizeitinsel lieferten in der ersten Halbzeit eine sehr enttäuschende Vorstellung ab, und nutzten in einer besseren zweiten Hälfte ihre Chancen nicht. Am Ende stand eine 0:2-Heimniederlage gegen den TB 03 Roding, der im siebten Anlauf endlich den ersten Saisonsieg feiern durfte.



Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach): „Im Endeffekt hat uns heute die erste Halbzeit alles kaputt gemacht. Der Elfmeter darf nie passieren, das ist Dummheit. Diese Liga erwartet andere Spiele als in der Bezirksliga, da musst du von der ersten Minute an dabei sein. Die Rodinger Mannschaft war ab der 60. Minute platt, was wir nicht ausnutzen konnten. Jetzt müssen wir den Mund abputzen und nach vorne schauen.“



Andreas Klebl (Trainer TB 03 Roding): „Wir sind absolut happy über den ersten Saisonsieg. In der ersten Halbzeit waren wir die deutlich stärkere Mannschaft. Das 2:0 ging auch in der Höhe in Ordnung. In der zweiten Hälfte hat Bad Abbach nochmals alles probiert, aber auch hier haben wir absolut leidenschaftlich verteidigt. Natürlich wurde es immer wieder gefährlich, aber unterm Strich haben wir megagut verteidigt in den brenzligen Situationen. Zum Schluss raus hätten wir noch den ein oder anderen Konter setzen müssen. Die Mannschaft ist komplett neu zusammengewürfelt, mit vielen jungen Spielern und Spielern, die aus unterklassigen Ligen gewechselt sind. Für diese Spieler ist ein Dreier Balsam für die Seele und gibt wesentlich mehr Selbstvertrauen.“









Manuel Ebner (Teammanager TSV Seebach): „Genauso wie das Ergebnis dasteht, genau klar war's am Ende. Vielleicht war die erste Halbzeit noch nicht so klar, auch wenn wir da schon dominiert haben. Umso klarer verlief die zweite. Alle Spieler haben eine überragende Partie gemacht. Das war eine super Leistung und eine geschlossene Mannschaftsleistung.“



Konrad Früchtl (Trainer 1. FC Bad Kötzting): „Glückwunsch an Seebach. Wir waren nicht in der Lage, die Intensität, die Seebach an den Tag gelegt hat, mitzugehen. Beim Stand von 1:0 hätten wir schon die Möglichkeit auf den Ausgleich gehabt. Dann wäre das Spiel wieder offen gewesen. Nach dem Doppelschlag zum 3:0 war es dann einfach zu wenig. Eine verdiente Niederlage, auch in der Höhe.“