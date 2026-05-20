Seebach komplettiert mit Christoph Obernhuber sein Torhüter-Team Gemeinsam mit Simon Busch wird sich der 25-Jährige um den Platz zwischen den Pfosten batteln von Thomas Seidl · Heute, 14:05 Uhr · 0 Leser

Christoph Obernhuber zieht es ein zweites Mal zum TSV Seebach – Foto: Ebner

Der TSV Seebach reagiert auf das Karriere-Ende des aktuellen Stammtorhüters Mathias Loibl und auf den Weggang des jungen Enrico Birkner, der sich der SpVgg Plattling anschließt. Nach dem Ex-Schaldinger Simon Busch, der vom Bezirksliga-Absteiger SV Oberpolling zum Vizemeister der Landesliga Mitte wechselt, kehrt nun mit Christoph Obernhuber ein alter Bekannter an die Schlottbergstraße zurück.



Der 25-Jährige war schon in der Vorsaison für die Rot-Schwarzen aktiv, kam seinerzeit aber nur zu einem Landesliga-Einsatz. In der am Wochenende zu Ende gegangenen Saison war der Torhüter für das Kreisklassenteams seines Heimatvereins FC Künzing aktiv. Für die "Römer" bestritt Obernhuber in der Vergangenheit auch schon 71 Bezirksliga-Einsätze.

"Als Manuel Ebner auf mich zugekommen ist, ob ich es mir vorstellen kann, zurück nach Seebach zu kommen, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ich habe mich schon bei meinem ersten Intermezzo sehr wohl im Team gefühlt , wohne und arbeite zudem in Deggendorf. Außerdem kann ich bei einer besten Mannschaften, die es in unserer Region gibt. spielen. Jeder der mich kennt, weiß, dass ich top motiviert an diese Herausforderung herangehen werde. Bei dieser Gelegenheit möchte ich natürlich auch dem FC Künzing mit seinen drei Herrenteams viel Glück für die nächste Saison wünschen", gibt Christoph Obernhuber zu Protokoll.



