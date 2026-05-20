Seebach komplettiert mit Christoph Obernhuber sein Torhüter-Team

Der TSV Seebach reagiert auf das Karriere-Ende des aktuellen Stammtorhüters Mathias Loibl und auf den Weggang des jungen Enrico Birkner, der sich der SpVgg Plattling anschließt. Nach dem Ex-Schaldinger Simon Busch, der vom Bezirksliga-Absteiger SV Oberpolling zum Vizemeister der Landesliga Mitte wechselt, kehrt nun mit Christoph Obernhuber ein alter Bekannter an die Schlottbergstraße zurück.
Der 25-Jährige war schon in der Vorsaison für die Rot-Schwarzen aktiv, kam seinerzeit aber nur zu einem Landesliga-Einsatz. In der am Wochenende zu Ende gegangenen Saison war der Torhüter für das Kreisklassenteams seines Heimatvereins FC Künzing aktiv. Für die "Römer" bestritt Obernhuber in der Vergangenheit auch schon 71 Bezirksliga-Einsätze.
"Als Manuel Ebner auf mich zugekommen ist, ob ich es mir vorstellen kann, zurück nach Seebach zu kommen, habe ich mich natürlich sehr gefreut. Ich habe mich schon bei meinem ersten Intermezzo sehr wohl im Team gefühlt , wohne und arbeite zudem in Deggendorf. Außerdem kann ich bei einer besten Mannschaften, die es in unserer Region gibt. spielen. Jeder der mich kennt, weiß, dass ich top motiviert an diese Herausforderung herangehen werde. Bei dieser Gelegenheit möchte ich natürlich auch dem FC Künzing mit seinen drei Herrenteams viel Glück für die nächste Saison wünschen", gibt Christoph Obernhuber zu Protokoll.
Seebachs Kaderplaner und Teammanager Manuel Ebner ist froh, dass Obernhuber wieder für seinen Verein auflaufen wird: "Ich freue mich riesig, dass Ohu wieder zurück ist. Er passt in jeglicher Hinsicht perfekt zu uns und in die Mannschaft. Jeder im Verein kennt seine Art und weiß, was er für ein guter Typ ist und was er sportlich drauf hat. Genau solche Spieler braucht man in einem Team. Umso schöner ist es, dass es mit der Rückkehr geklappt hat.“