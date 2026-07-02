Seebach-Knall: Coach Beller erklärt Rücktritt Der ehemalige Profi-Trainer hat nur wenige Tage nach dem Vorbereitungsstart das Handtuch geworfen von Thomas Seidl · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Harry Rindler

Zweieinhalb Wochen vor dem Saisonstart steht der amtierende Landesliga-Vizemeister TSV Seebach ohne Trainer da. Wolfgang Beller hat nur neun Tage nach dem Start der aufgrund der Relegation ohnehin sehr kurzen Vorbereitungsphase das Handtuch geworfen. Der frühere Bundesliga-Assistenzcoach des FC Augsburg, FC Schalke 04 und VfB Stuttgart übernahm den Übungsleiter-Posten bei den Rot-Schwarzen im Frühjahr 2025 und führte Weiderer, Schwingenschlögl & Co. in der abgelaufenen Runde auf den zweiten Tabellenplatz. In den Aufstiegsspielen zog das Team dann jedoch gegen den TSV Kottern den Kürzeren.



Trotz der Erfolgsstory der vergangenen Monate hatte der Klub, der seit 2019 ununterbrochen in der dritthöchsten Amateurklasse um Punkte und Tore kämpft, einen großen personellen Aderlass. Der Kader umfasst momentan lediglich 16 Feldspieler, zu denen Luca Kapfenberger gehört, für den das Fußballjahr 2026 wegen eines gegen Kottern erlittenen Kreuzbandriss gelaufen ist.

"Die Gründe für meine Entscheidung liegen sowohl im persönlichen als auch im sportlichen Bereich. Mehr gibt es von meiner Seite dazu nicht zu sagen. Wir gehen im Guten auseinander und ich werde die knapp eineinhalb Jahre in positiver Erinnerung behalten. Ich habe die Mannschaft als Tabellenneunter übernommen und wir konnten gemeinsam beachtliche Erfolge feiern. Das Team war stets top engagiert und hat einen hervorragenden Charakter", gibt Wolfgang Beller zu Protokoll. Ob der 62-Jährige nochmal auf die Fußballbühne zurückkehrt, lässt er offen: "Aktuell ist das alles noch viel zu frisch und darüber habe ich mir noch keinerlei Gedanken gemacht. Es hat mir beim TSV Seebach Spaß gemacht, mit ehrgeizigen Spielern zu arbeiten und diese weiterzuentwickeln. Ob ich nochmal etwas mache, weiß ich allerdings nicht. Wenn dann muss das schon etwas sein, das mich richtig reizt."



















Die Verantwortlichen des TSV Seebach haben den Beller-Entschluss professionell aufgenommen. "Wolfgang hat uns die Gründe für seinen Rückzug mitgeteilt und diese sind nachvollziehbar. Wir verlieren einen absoluten Fachmann, der bei uns erstklassige Arbeit geleistet hat und dem wir alles erdenklich Gute wünschen", sagt TSV-Manager Gunther Peukert, der noch keinen Nachfolger präsentieren kann: "Wir müssen uns intern erst beratschlagen und sind natürlich bemüht, zeitnah eine Lösung zu finden."









Noch nicht abgeschlossen ist die Kaderplanung. "Durch die schwere Verletzung von Luca Kapfenberger und den für uns komplett unerwarteten Abgang von Jonas Hoffmann sind Lücken entstanden, die es unbedingt zu schließen gilt. Bis Ende August haben wir dafür noch Zeit. Selbstverständlich wäre es wünschenswert, wenn uns das möglichst schnell gelingen würde", informiert Peukert.





