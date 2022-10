Simon Griesbeck (li.) hat sich in Pfreimd nicht erneut schlimmer verletzt – Foto: Charly Becherer

Seebach: Keine Panik wegen Pfreimd-Schlappe - Entwarnung bei Griesbeck Die erste Saison-Niederlage musste der Spitzenreiter teuer bezahlen - dennoch herrscht weiter gute Stimmung

Am fünfzehnten Spieltag hat es den TSV Seebach in der Landesliga Mitte erstmals erwischt. Dass der Primus ausgerechnet beim abstiegsgefährdeten Neuling SpVgg Pfreimd ausrutscht, war zweifellos eine faustdicke Überraschung. Den gebrauchten Sonntag-Nachmittag rundeten der Platzverweis für Alexander Heindl und die Verletzungen von Simon Griesbeck, Stefan Trifterer und Florian Weber ab.

Zumindest aus dem Verletztenlager gibt es halbwegs positive Nachrichten zu vermelden. "Simon Griesbeck und Stefan Trifterer hat es nicht schlimmer erwischt. Beide sollten beim nächsten Spiel dabei sein können. Anders sieht es bei Florian Weber aus, der aufgrund einer Sprunggelenksblessur ausfallen wird", lässt Seebachs Coach Manfred Stern wissen. Beim Ex-Schaldinger Griesbeck wurde zunächst befürchtet, dass es wieder das erst im Juli gerissene Syndesmoseband erwischt haben könnte. "Es ist zum Glück nur eine kleinere Bändergeschichte", informiert Stern, der in den kommenden Wochen ohne Rotsünder Alexander Heindl auskommen muss. "Dieser Ausfall tut uns richtig weh. Ali ist mit seiner Art Fußball zu spielen für uns eigentlich nicht zu ersetzen", sagt der 44-jährige Übungsleiter.







Die Pleite in Pfreimd hat der TSV-Übungsleiter mittlerweile abgehakt: "Wir haben nicht gut gespielt und uns den Sieg daher auch nicht verdient gehabt. Gegen einen äußerst defensiv eingestellten Gegner haben wir zu wenig Lösungen gefunden. Schon im Abschlusstraining am Donnerstag habe ich gemerkt, dass ein paar Prozent abgehen. Im Spiel war es dann ähnlich und dann kommt auch mal so ein Ergebnis zustande. Das soll zwar nicht passieren, kommt aber im Fußball immer wieder mal vor." Trotz der Niederlage ist beim Leader von schlechter Stimmung oder gar Panik überhaupt keine Spur. "Es war klar, dass es auch uns irgendwann mal erwischen wird. Wenn uns vor der Saison jemand gesagt hätte, dass wir die ersten 14 Spiele ungeschlagen bleiben, hätten das wahrscheinlich nicht einmal die größten Optimisten für möglich gehalten. Daher sind wir mit unserer Zwischenbilanz mehr als zufrieden. Vielleicht hat die Niederlage sogar etwas Gutes, denn uns muss schon bewusst sein, dass wir die Sinne wieder schärfen müssen. Die nächsten Aufgaben werden nicht einfacher - im Gegenteil", warnt Stern.







Die Rotsperre von Alexander Heindl trifft den TSV Seebach hart – Foto: Charly Becherer









Wie es der Zufall haben will, geht es in den kommenden drei Partien gegen alle drei Ex-Klubs von Stern, die mit Schwarzmüller, Nickl und Kameraden in der Landesliga Mitte um Punkte und Tore kämpfen. Zunächst gibt die SpVgg Lam ihre Visitenkarte im Waldstadion ab, dann muss der Tabellenführer zum Vorrunden-Abschluss beim TSV Bogen ran, ehe zum Rückserien-Start der 1. FC Bad Kötzting zum Schlagermatch im Deggendorfer Stadtteil gastiert. "Eine ganz kuriose Konstellation", schmunzelt Stern, der kein Geheimnis daraus macht, dass die kommenden Duelle für ihn persönlich einen besonderen Charakter haben: "Wenn es gegen den alten Verein geht, ist das immer etwas Besonderes. Das ist aber eine Randnotiz, denn absolute Priorität hat, dass wir möglichst viele Punkte holen, um weiter in einer guten Position zu bleiben."