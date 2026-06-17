Seebach holt Verteidiger - Heindl läuft nicht mehr für TSV auf Jonas Leutner wechselt vom Kreisklassen-Absteiger FC Moos zum Landesligsisten, der künftig ohne einen etablierten Akteur planen muss von Thomas Seidl · Heute, 11:10 Uhr · 0 Leser

Jonas Leutner wagt den Sprung vom FC Moos zum TSV Seebach – Foto: Verein

Der TSV Seebach hat Jonas Leutner verpflichtet. Der 23-Jährige kommt vom Kreisklassen-Absteiger FC Moos. Für den amtierenden Vizemeister ist die Zusage des Defensivmanns wichtig, da der aktuelle Kader immer noch relativ dünn besetzt ist. Nicht mehr für die Rot-Schwarzen wird Alexander Heindl auflaufen. Der 31-jährige Zentrumsspieler wird seine Zelte nach vier Jahren abbrechen.

Der aus der SpVgg Osterhofen hervorgegangene "Sechser" bestritt für den TSV 95 Landesliga-Partien, hatte aber in den vergangenen Monaten immer wieder mit Rückenproblemen zu kämpfen und steckt derzeit zudem mitten im Hausbau. "Es war eine sehr schöne Zeit beim TSV Seebach. Sportlich konnten wir tolle Erfolge feiern, zudem sind wahre Freundschaften entstanden. Dem Verein sowie der Mannschaft wünsche ich für die Zukunft nur das Beste. Vorerst werde ich eine fußballerische Auszeit einlegen. Was in ein paar Monaten ist, wird sich zeigen", lässt Heindl auf Nachfrage wissen.













Alexander Heindl hat sich vom TSV Seebach verabschiedet – Foto: Mike Sigl













Neuzugang Leutner traut Teammanager Manuel Ebner einiges zu: "Wir freuen uns sehr, dass sich Jonas für uns entschieden hat. Er ist ein junger, ehrgeiziger Spieler mit großem Potenzial, der perfekt in unser Anforderungsprofil passt. In den Gesprächen hat man gemerkt, dass ihn die Herausforderung reizt und er sich bei uns nochmals weiterentwickeln möchte. Genau solche Spieler wollen wir für unseren Weg gewinnen. Wir sind überzeugt, dass Jonas sowohl sportlich als auch menschlich sehr gut zu uns passt und freuen uns auf die gemeinsame Zeit."





Jonas Leutner gibt folgendes Statement zu Protokoll: "Die Entscheidung für den Wechsel zum TSV Seebach ist nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen zwar schnell gefallen, dennoch war sie nicht ganz einfach, da ich meinem Heimatverein sehr verbunden bin. Letztlich freue ich mich aber auf die neue Herausforderung und darauf, mich sportlich weiterzuentwickeln. Gleichzeitig möchte ich mich beim FC Moos, sowie den Fans, herzlich bedanken. Es ist mein Heimatverein und ich bin dankbar für die schönen Jahre, die Unterstützung und das Vertrauen, das mir entgegengebracht wurde."