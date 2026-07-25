Seebach holt den ersten Saisonsieg - Kötzting richtig dreckig

Erlösender Jubel beim TSV Seebach. – Foto: Harry Rindler

Der Vizemeister meldet sich an! Nach misslungener Relegation und schwieriger Vorbereitung hat der TSV Seebach am 3. Spieltag der Landesliga Mitte mit einem 1:0 gegen Bad Abbach den ersten Sieg der neuen Spielzeit einfahren können. Ein wichtiger Dreier für das Punktekonto - und ein noch wichtigerer Sieg für die Stimmung. Ähnlich freudig geht es nach dem Samstagnachmittag in Straubing, bei Türk Gücü (4:2 gegen Wenzenbach), und beim 1. FC Bad Kötzting (2:1 gegen Kareth-Lappersdorf) zu...

Quirin Grabolle (Co-Trainer, Seebach): "Nach der Niederlage in Dingolfing wollten wir eine Reaktion zeigen - und das ist uns gelungen! Anfangs hatten wir mehr vom Spiel, mit fortschreitender Spieldauer wurde es ausgeglichener. Nach dem Führungstreffer war es ein Abnutzungskampf, allerdings müssen wir das Spiel nach mehreren Kontermöglichkeiten endgültig zu machen."

Christian Ranzinger (Trainer, Bad Kötzting): "Kein gutes Spiel heute von unserer Seite - gerade in der ersten Halbzeit! Zum Glück haben wir zu den perfekten Zeitpunkten die beiden Tore gemacht. Das war sehr, sehr gut - und hat uns natürlich in die Karten gespielt! Nach dem Platzverweis ist es noch schwerer geworden für uns. Aber: Riesen Kompliment an die Mannschaft! Zu Zehnt so zu verteidigen, war allererste Sahne! Ein dreckiger Sieg, den wir gerne mitnehmen!"

Onur Örs (Sportlicher Leiter, Straubing): "Beidseitig ein sehr temporeiches und intensives Spiel! Wir hatten Wenzenbach eigentlich gut unter Kontrolle und sie früh nach einem Fehler im Aufbau bestraft. Der Ausgleich wiederum fiel nach einem Fehler von uns, die Antwort ließ aber nicht lange auf sich warten. Die weitere Führung noch vor der Pause, ein starker Auftritt nach der Pause und zwei Jokertore machten einen nie gefährdeten Sieg perfekt."