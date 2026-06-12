Seebach holt Defensivmann mit Schalding-Vergangenheit Der 23-jährige Simon Fischer läuft künftig für den Vizemeister der Landesliga Mitte auf von Thomas Seidl · Heute, 11:20 Uhr · 0 Leser

Simon Fischer hat sich dem TSV Seebach angeschlossen – Foto: Verein

Der TSV Seebach vermeldet die Verpflichtung von Simon Fischer, der nach einem Studien-Stipendium in den USA in seine Heimat zurückkehrt. Der 23-Jährige hat eine langjährige Vergangenheit beim SV Schalding-Heining, bei dem er im Herbst 2022 beim 2:2-Remis bei den Würzburger Kickers auch einen Kurzeinsatz in der Regionalliga hatte. Am Reuthinger Weg kam der Defensivspezialist ansonsten allerdings ausschließlich im B-Team zum Einsatz. 42 Bezirksliga-Einsätze stehen in der Vita des Neu-Seebachers.

"Die Verantwortlichen des TSV Seebach waren von Anfang an sehr offen und haben mir sofort ein positives Gefühl vermittelt. Die taktische Ausrichtung des Teams entspricht genau meinen Vorstellungen, weshalb ich mich umso mehr auf die kommende Saison und die neue Herausforderung freue", erklärt der Student.







Seebachs Teammanager Manuel Ebner ist froh, einen weiteren Zugang begrüßen zu dürfen: "Wir freuen uns sehr, dass sich Simon für uns entschieden hat. Er bringt nicht nur eine hervorragende fußballerische Ausbildung mit, sondern hat durch sein zweijähriges Fußball-Stipendium in den USA auch wertvolle Erfahrungen gesammelt. Dass er sein Studium nun in Deggendorf fortsetzt und wir ihn von unserem Weg überzeugen konnten, freut uns natürlich umso mehr. Simon passt sportlich wie menschlich hervorragend zu uns und wird unsere Mannschaft mit seinen Qualitäten bereichern."







Nach Gunther Denk (SC Zwiesel), Samuel Huber (Union Esternberg / Österreich), Michael Dietl (SV Schalding-Heining) sowie den beiden Torhütern Simon Busch (SV Oberpolling) und Christoph Obernhuber (FC Künzing) ist Fischer der sechste Neuzugang des Vizemeister der Landesliga Mitte, der allerdings auch zahlreiche Akteure ziehen lassen musste. Aufgrund der Relegation beginnt die Vorbereitung für Griesbeck, Grabolle & Co. erst am 23. Juni













