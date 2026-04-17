Seebach gewinnt Top-Spiel - Verrückte Nachspielzeit in Bad Abbach

Der TSV Seebach feierte gegen die SpVgg Lam einen 2:1-Heimsieg – Foto: Harry Rindler

Der TSV Seebach hat einen Riesenschritt Richtung Vizemeisterschaft gemacht - und darf sogar noch auf den Titelgewinn hoffen. Im Schlagermatch gegen den Rangdritten SpVgg Lam behielten Nickl, Weiderer & Co. mit 2:1 die Oberhand und liegen somit nur mehr drei Zähler - bei einer mehr ausgetragenen Partie - hinter Leader SpVgg Landshut zurück. Die Dreihelmstädter erwarten die Beller-Mannen am Dienstag zum Top-Duell. Einen sicher geglaubten Sieg hat der TSV Bad Abbach noch aus der Hand gegeben. Bis in die Nachspielzeit hinein führte der Neuling mit 2:0 gegen den SSV Eggenfelden, der aber mit einem ultraspäten Doppelschlag zumindest noch einen Punkt entführten konnte.



Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "In einem richtig guten Landesliga-Spiel hatten wir die erste Hälfte mehr vom Spiel, konnten uns aber nicht belohnen. Durch eine Standardsituation sind wir nach der Pause in Rückstand geraten, haben aber dann große Moral gezeigt. Wir haben sehr druckvoll agiert und am Ende verdient die Oberhand behalten. Lam war ein sehr guter Gegner, der eine sehr starke Leistung gezeigt hat."



Lorenz Kowalski (Trainer SpVgg Lam): "Wir sind die ersten 15, 20 Minuten etwas schwer in die Partie gekommen, konnten aber dank unseres guten Keepers die Null halten. Im Laufe des ersten Durchgangs waren wir dann auf Augenhöhe und nach dem Führungstor schien die Partie auf unsere Seite zu kippen. Mit einem Lattentreffer hatten wir großes Pech und haben im Gegenzug den Ausgleich, der aus einem sehr fragwürdigen Freistoß resultierte, bekommen. Das 2:1 von Pfisterer war top gemacht, das muss man neidlos anerkennen. Seebach hat ausschließlich mit langen Bällen agiert und ist am Ende dafür belohnt worden. Schade, denn wir hätten uns zumindest einen Punkt verdient gehabt."







Simon Sigl (Spielertrainer TSV Bad Abbach): "Zu diesem Spiel fehlen mir ehrlich gesagt die Worte. Mehr gibt es von mir dazu nicht zu sagen."



Martin Stoller (Spielertrainer SSV Eggenfelden): "Wir waren spielerisch klar überlegen, ohne uns jedoch wirklich zwingende Chancen herauszuarbeiten. Bad Abbach hat zwei leichtfertige Stellungsfehler von uns genutzt und wenn man dann in der Nachspielzeit zwei Tore macht, ist sicherlich auch eine Portion Glück dabei. Unterm Strich war es aber ein hochverdienter Punktgewinn."