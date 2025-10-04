Seebach gewinnt Spitzenspiel, Torfestival bei Passau vs. Lam

Landesliga Bayern Mitte, der 14. Spieltag am Samstag: Der TSV Seebach bezwang nach einem super Auftritt den Konkurrenten aus Luhe-Wildenau mit 4:1 und springt mindestens bis morgen auf den zweiten Rang. Passau und Lam trennten sich nach einem munteren Hin und Her mit 4:3. Bad Abbach entschied das Derby gegen Tegernheim spät in der 91. Spielminute dank einem Treffer von Simon Sigl. Vornbach behielt im Auswärtsspiel gegen Roding die Oberhand und siegte deutlich mit 3:0 und Aufsteiger Etzenricht verlässt dank einem 3:1-Sieg gegen Kosova Regensburg die Abstiegsränge.



Christian Wolf, Sportlicher Leiter 1. FC Passau: "Die Zuschauer haben heute auf jeden Fall ein sehr gutes Landesliga-Spiel zwischen zwei sehr guten Teams gesehen. Die erste Hälfte waren wir etwas besser, aber wenn Lam in der Offensive war, wurde es immer brandgefährlich. Somit ging es mit einem gerechten 2:2 in die Kabinen. Nach der Halbzeit war Lam das stärkere Team, sie standen hinten kompakt und fuhren überragende Konter. In der Phase gingen sie dann auch verdient in Führung. Wir hatten dann etwas Glück, dass sie nicht noch das vierte Tor nachlegen konnten, dass wär wohl der Knockout gewesen. Durch unsere Wechsel fanden wir dann aber wieder besser in die Partie und erzielten verdient das 3:3. Wir sind natürlich sehr glücklich, dass wir in der 92. Minute noch das 4:3 erzielen konnten und nehmen den Dreier natürlich sehr gerne mit. Am Ende des Tages hätte aber das Spiel heute keinen Verlierer verdient."



Lorenz Kowalski, Trainer SpVgg Lam: "In der ersten Halbzeit kommen wir zweimal nach Rückstand super zurück und können im zweiten Durchgang das Spiel auf unsere Seite drehen. Die letzten zwei Gegentore machen es am Ende zu einer beschissenen und absolut vermeidbaren Niederlage."









Benjamin Urban, Spielertrainer SC Luhe-Wildenau: "Unterm Strich ein verdienter Sieg für Seebach. Wir haben zwar vor dem Pausenpfiff noch den Anschlusstreffer erzielen können und hatten nach dem Seitenwechsel noch die Chance zum 2:2, aber über 90 Minuten gesehen muss man ganz klar sagen, dass Seebach heute einfach einen Tick besser war und dementsprechend die Partie heute verdient gewonnen hat. Glückwunsch an Seebach!"









Michael Jäger, Sportlicher Leiter DJK Vornbach: "Heute war es eher ein schwächeres Landesliga-Spiel von beiden Seiten. Wir hatten heute wirklich auch nicht unseren besten Tag, aber holen am Ende doch verdient den Auswärtssieg. Die drei Punkte haben wir, alles andere ist zweitrangig."









Sepp Schuderer, Sportlicher Leiter TSV Bad Abbach: "Ich finde, dass der Sieg in der Schlussphase in Ordnung geht, da wir immer weiter Druck ausgeübt haben. Nach dem 1:0 haben wir verpasst, noch etwas nachzulegen. Dann kam der Gegner zum Ausgleich und setzte die Partie wieder auf Null. Es war heute ein typisches Derby und mich freut es vor allem, dass unser Spielertrainer den späten Siegtreffer erzielen konnte. Ein schöner Sieg!"









Andreas Wendl, Spielertrainer SV Etzenricht: "Durch unseren Auftritt in der zweiten Halbzeit, wo wir Einsatz, Willen und Leidenschaft gezeigt haben, haben wir das Spiel verdient für uns entschieden. Die erste Halbzeit war relativ ausgeglichen, wir waren eigentlich gut im Spiel, aber vorm Tor zu ungenau. Durch einen Fehler sind wir dann leider mit 1:0 in Rückstand geraten, das wär vermeidbar gewesen. Das 1:1 kurz nach dem Wiederanpfiff war dann ein Wendepunkt und hat uns Auftrieb gegeben. Der zweite Durchgang war wirklich eine sehr ansprechende Leistung von uns, auf der wir aufbauen können. Wir sind dementsprechend sehr glücklich, dass wir heute einen Heimsieg einfahren konnten."