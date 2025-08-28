Seebach: Freispruch für Pfisterer

Bei der Landesliga-Nachholbegegnung am Dienstagabend zwischen dem TSV Seebach und der DJK Vornbach, die mit einem klaren 3:0-Heimerfolg des Favoriten endete, gab es einige Aufreger. Einer davon war der Platzverweis für Seebachs Mittelstürmer Patrick Pfisterer , der nach einer angeblichen Handgreiflichkeit gegenüber einen Vornbacher Betreuer in der 37. Spielminute mit Rot vom Platz gestellt wurde. Das Verbandssportgericht hat den 34-jährigen Routinier aber keine Sperre aufgebrummt und freigesprochen.

"Wir haben das uns dankenswerterweise von NiederbayernTV zur Verfügung gestellte Videomaterial eingereicht und darauf hat man eindeutig gesehen, dass Patrick überhaupt nichts gemacht hat und der Platzverweis eine komplette Fehlentscheidung war. Das Verbandssportgericht hat ihn folgerichtig nicht gesperrt", informiert Seebachs Coach Wolfgang Beller, der aber dennoch einen Nackenschlag verkraften musste. Wirbelwind Simon Griesbeck hat sich eine schwerwiegende Muskelverletzung zugezogen. "Es ist wie verhext, Simon kommt einfach nicht auf die Beine. Seine Qualität hat er in den vergangenen Partien eindrucksvoll unter Beweis gestellt und war eine große Belebung für unser Angriffsspiel. Nun wird er leider erneut längerfristig ausfallen", klagt der TSV-Übungsleiter, der ohnehin für den Rest der Saison auf Kapitän und Leitwolf Christoph Beck, der sich einen Kreuzbandriss zugezogen hat, verzichten muss.







Beim am Samstag anstehenden Derby beim TSV Bogen werden die Gäste vermutlich auch auf Patryk Richert verzichten müssen. Nichtsdestotrotz wollen Nickl, Schwarzmüller, Weiderer & Co, die sechs ihrer acht bisherigen Begegnungen siegreich gestalten konnten, in der Erfolgsspur bleiben. "Bogen ist leistungsmäßig sicherlich besser als es der aktuelle Punktestand vermuten lässt. Wir stellen uns auf ein Duell ein, das wieder sehr umkämpft sein wird. Trotzdem haben wir den Anspruch, unserer Favoritenrolle gerecht zu werden und drei Punkte zu holen", lautet die Parole von Wolfgang Beller.