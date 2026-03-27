Seebach festigt Platz 2 - Etzenricht holt Punkt am Roten Steg

Der TSV Seebach darf weiter vom Aufstieg in die Bayernliga träumen – Foto: Harry Rindler

Der TSV Seebach bleibt 2026 weiter ungeschlagen. Nickl, Weiderer und Kameraden meisterten auch die Auswärtshürde beim SSV Eggenfelden, der sich unter der Woche von Coach Valdrin Blakaj getrennt hatte und feierten einen 2:0-Sieg an der Birkenallee. Die Kicker aus dem Deggendorfer Stadtgebiet zementierten damit ihren zweiten Tabellenrang.





Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Wir haben sehr viel Laufbereitschaft und Willen gezeigt. In der ersten Halbzeit war Seebach besser. Wir haben aber bis auf die Standardsituation, die zum 0:1 führte, alles wegverteidigt. Im zweiten Abschnitt wurden wir mutiger und hatten durch Yehor Kosiachenko auch eine sehr gute Ausgleichschance. Mit dem Auftritt können wir zufrieden sein. Am Mittwoch im Nachholspiel gegen Bogen wollen wir mit der gleichen Einstellung drei Punkte holen."







Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Eggenfelden hat extrem defensiv begonnen und es war nicht leicht, Chancen zu kreieren. Wir haben es dennoch ordentlich gemacht und einige Freistöße um den Strafraum herum herausgeholt. Eine dieser Situationen führte dann auch zum 0:1. Gegen Ende des ersten Abschnitts wurde wir etwas zu fehlerhaft und der Gegner ist dadurch besser in die Partie gekommen. Nach der Pause wurden die Hausherren deutlich aktiver und wir mussten viel Abwehrarbeit verrichten. Defensiv sind wir aber sehr stabil gestanden und haben nur eine wirklich gute Chance zugelassen. Hinten raus haben wir zunächst einen Elfmeter verschossen, dann aber den Deckel mit einem Freistoßtreffer endgültig draufgemacht. Großes Kompliment an die Mannschaft, denn wir mussten heute auf einige etablierte Kräfte - kurzfristig ist uns auch noch unser Mittelstürmer Patrick Pfisterer ausgefallen - verzichten und hatten insgesamt sieben Spieler zu ersetzen."







Thomas Iglhaut (Sportlicher Leiter 1. FC Bad Kötzting): "Wir haben kein schlechtes Spiel gemacht, uns dafür aber nicht belohnt. Schon zur Pause hätten wir 2:0 oder 3:0 führen müssen. Etzenricht hat tief verteidigt und fast ausschließlich mit langen Bällen agiert. Im ersten Durchgang hatte unser Gegner noch zwei einigermaßen nennenswerte Abschlüsse, in den zweiten 45 Minuten nur eine gefährliche Aktion, die aber zum Ausgleich geführt hat. Bitter für uns, denn wir hätten uns definitiv einen Sieg verdient gehabt."