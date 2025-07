Seebach erwartet Spitzenreiter - Passau hat Dingolfing zu Gast

Johannes Maier (Co-Trainer SpVgg Landshut): "Ähnlich wie im Heimspiel gegen Etzenricht treffen wir erneut auf einen für uns unbekannten Gegner. Dennoch erwartet uns beim Aufsteiger keinesfalls ein Spaziergang und wir brauchen genau so eine Leistung wie zuletzt beim Heimsieg gegen Seebach. Die Stimmung in unserer Truppe ist gut, wir wollen im Flow bleiben und alles versuchen, um auch in Bad Abbach dreifach zu punkten."

Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Nach der Niederlage in Landshut wollen wir gegen Burglengenfeld umgehend in die Erfolgsspur zurückkehren. Das wird aber ein sehr hartes Stück, denn unser Gegner befindet sich in einer Top-Verfassung. Ich habe bislang keine Mannschaft in dieser Liga so gut spielen sehen, wie den ASV gegen Lam. Das war richtig stark und dementsprechend werden wir an unser Leistungslimit kommen müssen."Personalien: Stefan Trifterer wurde für seinen Platzverweis in Landshut für zwei Partien gesperrt. Sandro Nickl droht erneut auszufallen. Mathias Loibl und Luis Müller-Eckstein sind ohnehin keine Opitonen. Dafür steht Patrick Pfisterer wieder zur Verfügung.

Erkan Kara (Trainer ASV Burglengenfeld): "Seebach ist für mich einer der absoluten Meisterfavoriten, schon allein wegen der Qualität im Kader. Die Mannschaft wird von ihrem Top-Trainer Wolfgang Beller richtig gut auf uns eingestellt sein. Dementsprechend stellen wir uns auf einen heißen Tanz ein. Das erste Auswärtsspiel der Saison wird ein richtiger Gradmesser. Nichtsdestotrotz wollen wir Paroli bieten und weiterhin in der Spur bleiben. Das Minimalziel ist, nicht zu verlieren und ungeschlagen zu bleiben.“





Personalien: Wegen einer Zerrung im letzten Spiel steht der Einsatz von Luca Spickenreuther auf der Kippe. Dafür kehrt Angreifer Benjamin Epifani in den Kader zurück. Niklas Jürss ist wegen eines beruflichen Auslandsaufenthalts bis Ende Oktober raus, Frederic Schüll weilt im Urlaub.