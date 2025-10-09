Seebach erwartet Passau - Derbys in Eggenfelden und Bogen

Gleich drei Niederbayern-Derbys hat der 15. Spieltag der Landesliga Mitte im Angebot. Am Freitagabend läuft der hervorragend platzierte SSV Eggenfelden gegen Aufsteiger FC Teisbach als klarer Favorit auf. Tags darauf gibt der spielstarke 1. FC Passau seine Visitenkarte beim Rangzweiten TSV Seebach ab. Der zuletzt zweimal in Folge siegreiche TSV Bogen spekuliert gegen den FC Dingolfing auf das nächste Erfolgserlebnis. Ihre Koffer packen müssen Spitzenreiter SpVgg Landshut, der beim FC Tegernheim zu Gast ist, sowie die DJK Vornbach, die vor der langen Auswärtsfahrt zum SC Luhe-Wildenau steht.

Johannes Stinglhammer (Sportlicher Leiter SSV Eggenfelden): "Nach unserem starken Auftritt bei der "Spiele" in Landshut wollen wir am Freitagabend im Flutlichtspiel an der Birkenallee mit einem Sieg nachlegen. Mit dem FC Teisbach kommt ein Gegner, vor dem wir definitiv Respekt haben. Das Team um den sympathischen Coach Flo Baumgartl ist in der Landesliga angekommen, kann jede Mannschaft der Liga bespielen und auch schlagen. Dennoch sollte es unser Anspruch sein, die drei Punkte zu holen, um positiv in den Endspurt der Vorrunde gehen zu können."



Personalien: Alessandro Marrazzo, Yannik Doriat, Manuel Schwaighofer und Leroy Horländer stehen auf der Ausfallliste.







Florian Baumgartl (Trainer FC Teisbach): "In Eggenfelden muss wie immer alles passen, um etwas holen zu können. Das werden wir wieder gemeinsam versuchen."



Personalien: Der Gäste-Coach lässt sich in Sachen Teambesetzung nicht in die Karten blicken: "Ein Großteil der Urlauber sollte voraussichtlich pünktlich zum Anpfiff zurück sein. Ob von den zahlreichen verletzten und kranken Spielern jemand wieder dabei sein kann, entscheidet sich kurzfristig."





Benjamin Urban (Spielertrainer SC Luhe-Wildenau): "Mit Vornbach erwarten wir einen sehr starken Aufsteiger, der auch über gute Einzelspieler verfügt und dementsprechend schon gepunktet hat in dieser Saison. Für uns wird es am Samstag wichtig sein, die einfachen Sachen wieder gut zu machen und unser Spiel auf den Platz zu bringen.“ Personalien: Eine Krankheitswelle hat die Mannschaft seit einigen Tagen erfasst, weshalb sich die Zusammensetzung des Kaders kurzfristig ergibt. Sichere Ausfälle sind weiterhin Thomas Lorenz, Josef Fenzl und Torsten Hofbauer.





Michael Jäger (Sportlicher Leiter DJK Vornbach): "Beim amtierenden Vizemeister und heimstarken SC Luhe-Wildenau hängen die Trauben hoch und es muss vieles zusammenpassen, um etwas Zählbares mit nach Hause nehmen zu können. Aktuell haben wir ein paar Jungs, die angeschlagen sind, und bei denen wir noch schauen müssen, ob es bis Samstag reicht. Generell haben wir in diesem schweren Auswärtsspiel nichts zu verlieren und können befreit aufspielen."



Personalien: Definitiv nicht auflaufen können Lukas Spannbauer, Daniel Fuchs, Alexandros Hatjissavas und Lenni Dambeck.









Die DJK Vornbach steht beim SC Luhe-Wildenau vor einer knackigen Auswärtsaufgabe – Foto: Alfred Brumbauer











Wolfgang Beller (Trainer TSV Seebach): "Gegen Luhe-Wildenau haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht und diese Leistung möchte wir gegen Passau erneut auf den Platz bringen. Unser Gäste haben sich in den letzten Monaten bemerkenswert entwickelt und sind nicht umsonst seit acht Partien ungeschlagen. Das wird erneut eine ganz enge Kiste. Daheim ist es aber unser Ziel, auch solche Gegner zu schlagen."



Personalien: Simon Griesbeck, Christoph Beck und Sandro Nickl können verletzungsbedingt nicht mitwirken. Thomas Lösl ist krank und kann deshalb nicht auflaufen. Der Ex-Passauer Kilian Grabolle ist ebenfalls gesundheitlich angeschlagen und steht auf der Kippe.









Stefan Kurz (Sportvorstand 1. FC Passau): "Wir sind mehr als im Soll und sind dementsprechend aktuell sehr zufrieden. Unser Ehrgeiz, im Tabellen-Vorderfeld dabeizubleiben ist groß und zudem möchten wir endlich unsere schlechte Landesliga-Bilanz gegen Seebach aufpolieren. Alle bisherigen vier Duelle gingen verloren und das möchten wir dieses Mal ändern. Dazu brauchen wir gegen einen vor allem körperlich sehr starken Gegner eine Top-Leistung. Wir sind gut drauf und wollen etwas Zählbares mit nach Hause nehmen."



Personalien: Die Gäste können mit Ausnahme von Langzeitausfall Julian Kornreder in Bestbesetzung antreten.