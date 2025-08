Seebach bremst BUL-Höhenflug abrupt ab - Landshuts Sigl mit Viererpack

Das Spiel aus Sicht von Sepp Schuderer (Sportlicher Leiter des TSV Bad Abbach): "Landshut hat hier verdient gewonnen. Sie waren uns in allen Belangen überlegen, war insgesamt cleverer. Gratulation an den Sieger - wir müssen in Zukunft von solchen Spielen lernen und zwar schnell!"

Das Spiel aus Sicht von Max Maier (Sportlicher Leiter der SpVgg Landshut): "Ein verdienter Sieg. Wir haben in der ersten Halbzeit zum richtigen Zeitpunkt die Tore gemacht und die Fehler gut ausgenutzt. Abbach hatte zwei gute Chancen vor dem Pausenpfiff, die sie nicht nutzen konnten. In dieser Phase haben wir viel zu fahrlässig verteidigt. Nach dem 3:0 haben wir ihnen dann aber den Zahn gezogen - und somit auch in dieser Höhe verdient gewonnen. Glückwunsch an Kenneth Sigl zum Viererpack!"