Seebach angelt sich Martin Kauschinger

Der TSV Seebach treibt seine Kaderplanung weiter voran und kann zwei weitere Neuzugänge vorstellen: Martin Kauschinger und Enrico Birkner wechseln vom SV Schalding-Heining in den Deggendorfer Stadtteil. Während Stürmer Kauschinger dem Bayernliga-Kader der Grün-Weißen angehörte, rückt Keeper Birkner aus der U19 in den Seniorenbereich auf.

"Martin ist ein technisch starker Spieler mit viel Spielverständnis. Wir sind überzeugt, dass er bei uns sein Potenzial entfalten kann und sportlich wie menschlich bestens zu uns passt", sagt Seebachs Teammanager Manuel Ebner. Der dynamische Stürmer zeigt sich sehr motiviert: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe beim TSV Seebach. Das Umfeld ist top, die Mannschaft macht einen super Eindruck. Jetzt liegt es an mir, mich reinzuhauen und meinen Platz zu finden.“

Kauschinger bringt eine ausgezeichnete fußballerische Ausbildung im Nachwuchsleistungszentrum der SpVgg GW Deggendorf mit. An der Trat sammelte der Youngster auch seine ersten Erfahrungen im Herrenbereich und hatte als Torschützenkönig maßgeblichen Anteil daran, dass die Grün-Weißen 2022 Bezirksliga-Meister wurden. Nach einem vom Verletzungspech geprägten Intermezzo bei der DJK Vilzing, für die der Ruhmannsfeldener zwischen 2022 und 2024 19 Regionalliga-Partien (zwei Tore) bestritt, zog es den angehenden Physiotherapeuten im vergangenen Sommer zum SV Schalding-Heining, für den der 22-Jährige 18 Bayernliga-Spiele (drei Treffer) machte.

Mit Enrico Birkner stößt zudem ein vielversprechendes Torwarttalent aus dem Schaldinger Jugendbereich zur Seebacher Mannschaft. Der ehrgeizige Keeper bringt viel Energie, Lernbereitschaft und sportlichen Biss mit. Beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Entwicklung. "Enrico ist ein junger Torwart mit großem Potenzial. Er ist hochmotiviert, stellt sich in den Dienst der Mannschaft und bringt die richtige Mentalität mit", erklärt Ebner. "Ich bin dankbar für die Chance, mich beim TSV Seebach weiterentwickeln zu können. Ich werde jeden Tag alles geben, um mich zu verbessern und das Vertrauen zurückzuzahlen", lässt Birkner verlauten. Der Youngster findet auch noch warme Worte für seinen Ex-Klub: "Ich hatte eine tolle Zeit bei Schalding und möchte mich von ganzem Herzen beim Verein und vor allem all meinen Coaches und Torwartrainern für die jahrelangen Trainingseinheiten bedanken.“

Mit der Verpflichtung von Kauschinger und Birkner setzt der TSV Seebach seinen Weg fort, junge und talentierte Spieler aus der Region gezielt in den Kader zu integrieren und die Mannschaft in der Breite wie in der Qualität weiter zu stärken.