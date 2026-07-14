Seebach angelt sich Bogens Vize-Kapitän Allrounder Philipp Macht verlässt die Rautenstädter und wechselt zum Ligakonkurrenten von Thomas Seidl · Heute, 12:20 Uhr · 0 Leser

Philipp Macht hat sich dem TSV Seebach angeschlossen – Foto: Verein

Wenige Tage vor dem Saisonstart vermeldet der TSV Seebach nochmal einen Transfer: Philipp Macht vom TSV Bogen hat sich dem Team von Neu-Coach Andreas Kölbl angeschlossen. Der 22-Jährige, der defensiv variabel einsetzbar ist, wechselte im Sommer 2024 von der SpVgg Ruhmannsfelden zum TSV Bogen, bei dem er in der Vorsaison sogar zum Vize-Kapitän ernannt wurde. Der aus Lindberg im Landkreis Regen stammende Macht, der in Regensburg studiert, bestritt für die Rautenstädter 59 Landesliga-Einsätze.

"Ich freue mich sehr auf die neue Herausforderung beim TSV Seebach und die kommende Saison. Von Beginn an hatte ich das Gefühl, dass der Verein mich unbedingt verpflichten wollte. Diese Wertschätzung hat mir die Entscheidung leichter gemacht. Mein Ziel ist es, mich schnell in die Mannschaft einzuleben, meinen Teil zu einer erfolgreichen Saison beizutragen und gemeinsam mit dem Team unsere gesteckten Ziele zu erreichen. Gleichzeitig möchte ich mich beim TSV Bogen herzlich für die gemeinsame Zeit bedanken. Ich konnte dort viele wertvolle Erfahrungen sammeln, tolle Leute kennenlernen und mich in der Landesliga etablieren. Dafür bin ich sehr dankbar und wünsche dem gesamten Verein sowie der Mannschaft für die Zukunft alles Gute", sagt Philipp Macht, dessen Wechsel beim TSV Bogen für keine Freudensprünge sorgte. "Eine Woche vor dem Start einen Spieler zu verlieren, ist sehr ärgerlich und vor allem ein extrem ungünstiger Zeitpunkt. Philipp verlässt uns als Vertragsspieler. Das ist zwar legitim, dennoch sind wir darüber enttäuscht. Trotzdem wünschen wir Phil alles Gute. Unser Fokus ist auf das Auftaktspiel gegen den 1. FC Bad Kötzting gerichtet", sagt Coach Max Bachl-Staudinger.











Beim TSV Seebach hingegen ist man erleichtert, den immer noch sehr dünnen Kader mit einem gestandenen Landesliga-Fußballer verstärken zu können: "Wir freuen uns sehr, dass sich Philipp für den TSV Seebach entschieden hat. Er bringt viel Qualität, Ehrgeiz und eine hohe Einsatzbereitschaft mit – genau die Eigenschaften, die wir für unsere Mannschaft suchen. Von den ersten Gesprächen an hatten wir das Gefühl, dass er hervorragend zu uns passt. Wir sind überzeugt, dass Philipp sportlich wie menschlich eine echte Bereicherung für unser Team sein wird und freuen uns auf die gemeinsame Zeit."