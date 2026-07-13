Seebach: Andreas Kölbl neuer Trainer Der 40-Jährige wird beim Landesliga-Vizemeister Nachfolger von Wolfgang Beller von Thomas Seidl · Heute, 00:05 Uhr · 0 Leser

Andreas Kölbl steht ab sofort an der Seitenlinie des TSV Seebach – Foto: Robert Geisler

Der TSV Seebach hat turbulente Tage und Wochen hinter sich. Der Landesliga-Vizemeister musste einen großen personellen Aderlass verkraften und vor zehn Tagen warf zu allem Überfluss Coach Wolfgang Beller das Handtuch. Der Verein kann nun einen neuen Übungsleiter präsentieren, der zwar mit 40 Jahren noch relativ jung ist, aber schon seit 2008 im Geschäft ist. Andreas Kölbl, der zuletzt den Kreisligisten SV Schöfweg betreute, hat dem Klub aus dem Deggendorfer Stadtteil sein Ja-Wort gegeben und wird bereits am Montagabend seine erste Übungseinheit leiten.

"Ich hatte eigentlich eine Pause bis zum Winter geplant. Da ich zuletzt aber gemerkt habe, dass mir der Fußball mehr als gedacht fehlt, kam ich nach dem Anruf aus Seebach ins Grübeln, ob ich meine Pause nicht doch vorzeitig beende. Nach mehreren Gesprächen war klar, dass ich die Aufgabe annehme - auch wenn sie aufgrund der aktuellen Kadersituation momentan nicht ganz einfach ist. Der Verein arbeitet aber mit Hochdruck daran, diese zu verbessern. Ich freue mich mit der Mannschaft zu arbeiten und in einer interessanten Liga tätig zu sein", gibt Andreas Kölbl zu Protokoll.



Für den im Seebacher Nachbarort Niederalteich wohnhaften Berufsschullehrer ist die Landesliga kein Neuland. Als Spielertrainer leitete der aus dem SV Lalling hervorgegangene Fußballer in der dritthöchsten Amateurklasse bereits die SpVgg Plattling und die SpVgg Osterhofen an. In der jüngeren Vergangenheit war der neue Seebacher Chefanweiser allerdings überwiegend auf Kreisebene aktiv.









"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Andreas Kölbl unseren neuen Trainer präsentieren können. Andi bringt viel Erfahrung, Fachkompetenz und eine klare Vorstellung davon mit, wie eine Mannschaft auftreten und sich entwickeln soll. Bereits in den ersten Gesprächen war zu spüren, dass er hervorragend zu uns passt. Besonders beeindruckt hat uns, mit welcher Überzeugung und Motivation er diese doch anspruchsvolle Aufgabe angeht. Wir sind davon überzeugt, dass er gemeinsam mit unserem Co-Trainer Quirin Grabolle wichtige Impulse setzen und die Mannschaft sowohl sportlich als auch menschlich weiterentwickeln wird", meint Seebachs Teammanager Manuel Ebner.











Seinen Einstand wird Kölbl am Samstag im Pokal-Heimspiel gegen den SV Fortuna Regensburg geben. Im Laufe der Woche wird der Klub zumindest einen weiteren Neuzugang vermelden. "Wir werden alles probieren, um bis spätestens in ein paar Wochen, wieder eine konkurrenzfähige Kaderbreite zu haben. Qualitativ haben wir nach wie vor ein richtig gutes Grundgerüst", sagt TSV-Manager Gunther Peukert.