Seebach: Andreas Kölbl neuer Trainer

Der TSV Seebach hat turbulente Tage und Wochen hinter sich. Der Landesliga-Vizemeister musste einen großen personellen Aderlass verkraften und vor zehn Tagen warf zu allem Überfluss Coach Wolfgang Beller das Handtuch. Der Verein kann nun einen neuen Übungsleiter präsentieren, der zwar mit 40 Jahren noch relativ jung ist, aber schon seit 2008 im Geschäft ist. Andreas Kölbl, der zuletzt den Kreisligisten SV Schöfweg betreute, hat dem Klub aus dem Deggendorfer Stadtteil sein Ja-Wort gegeben und wird bereits am Montagabend seine erste Übungseinheit leiten.
"Ich hatte eigentlich eine Pause bis zum Winter geplant. Da ich zuletzt aber gemerkt habe, dass mir der Fußball mehr als gedacht fehlt, kam ich nach dem Anruf aus Seebach ins Grübeln, ob ich meine Pause nicht doch vorzeitig beende. Nach mehreren Gesprächen war klar, dass ich die Aufgabe annehme - auch wenn sie aufgrund der aktuellen Kadersituation momentan nicht ganz einfach ist. Der Verein arbeitet aber mit Hochdruck daran, diese zu verbessern. Ich freue mich mit der Mannschaft zu arbeiten und in einer interessanten Liga tätig zu sein", gibt Andreas Kölbl zu Protokoll.
Für den im Seebacher Nachbarort Niederalteich wohnhaften Berufsschullehrer ist die Landesliga kein Neuland. Als Spielertrainer leitete der aus dem SV Lalling hervorgegangene Fußballer in der dritthöchsten Amateurklasse bereits die SpVgg Plattling und die SpVgg Osterhofen an. In der jüngeren Vergangenheit war der neue Seebacher Chefanweiser allerdings überwiegend auf Kreisebene aktiv.