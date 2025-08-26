– Foto: TSV Immenhausen

Sedmera legt auf, Hellwig trifft – Immenhausen gewinnt 2:0 Verlinkte Inhalte KOL Hof-Wolf Immenhausen Deisel

Unsere erste Mannschaft feierte im Bernhardt-Vocke-Stadion einen verdienten 2:0-Heimsieg gegen den TSV Deisel. Dabei übernahm die TSV von Beginn an die Spielkontrolle und setzte mit guten Ballstafetten immer wieder Akzente nach vorne. Da Stammtorhüter Sören Enders gesperrt fehlte, hütete Trainer Marco Schneider selbst das Tor und machte seine Sache souverän.

Bereits nach fünf Minuten hätte es Elfmeter für die TSV geben können: Toni Mitrovic wurde auf dem Weg Richtung Tor regelwidrig gestoppt. Eine Notbremse, die auch eine Rote Karte nach sich hätte ziehen müssen. Nach dem Spiel erklärte die Schiedsrichterin, dass ihr in dieser Szene die Sicht versperrt war und sie die Aktion daher nicht klar erkennen konnte. Nach zwölf Minuten hatte Mitrovic die Führung auf dem Kopf, verfehlte nach einer Sedmera-Hereingabe jedoch knapp. Im weiteren Verlauf war es zweimal Bastian Jenzowski, der in aussichtsreicher Position abschloss (28., 30.), jedoch ohne Erfolg blieb. In der 31. Minute hatte die TSV dann Pech, als Dominik Schwan nach einer Ecke von Sedmera per Kopf nur die Latte traf.