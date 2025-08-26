Sedmera legt auf, Hellwig trifft – Immenhausen gewinnt 2:0

Unsere erste Mannschaft feierte im Bernhardt-Vocke-Stadion einen verdienten 2:0-Heimsieg gegen den TSV Deisel. Dabei übernahm die TSV von Beginn an die Spielkontrolle und setzte mit guten Ballstafetten immer wieder Akzente nach vorne.
Da Stammtorhüter Sören Enders gesperrt fehlte, hütete Trainer Marco Schneider selbst das Tor und machte seine Sache souverän.
Bereits nach fünf Minuten hätte es Elfmeter für die TSV geben können: Toni Mitrovic wurde auf dem Weg Richtung Tor regelwidrig gestoppt. Eine Notbremse, die auch eine Rote Karte nach sich hätte ziehen müssen. Nach dem Spiel erklärte die Schiedsrichterin, dass ihr in dieser Szene die Sicht versperrt war und sie die Aktion daher nicht klar erkennen konnte.
Nach zwölf Minuten hatte Mitrovic die Führung auf dem Kopf, verfehlte nach einer Sedmera-Hereingabe jedoch knapp. Im weiteren Verlauf war es zweimal Bastian Jenzowski, der in aussichtsreicher Position abschloss (28., 30.), jedoch ohne Erfolg blieb. In der 31. Minute hatte die TSV dann Pech, als Dominik Schwan nach einer Ecke von Sedmera per Kopf nur die Latte traf.
Die verdiente Führung fiel schließlich in der 36. Minute: Ecke von Roman Sedmera, Kopfball von Nils Hellwig – 1:0! Kurz vor der Pause legten die Grün-Weißen nach: Ballgewinn Jenzowski, über Mitrovic gelangt der Ball zu Sedmera, der Hellwig stark in Szene setzt. Hellwig setzt sich gegen seinen Gegenspieler durch und schiebt überlegt zum 2:0 ein (44.).
Mit diesem Vorsprung ging es in die Pause. Kurz vor dem Halbzeitpfiff hatte Mitrovic nach Busch-Vorlage sogar noch das 3:0 auf dem Fuß (45.+2).
In der zweiten Hälfte verlegte sich die TSV etwas mehr auf Spielkontrolle. Defensiv stand man kompakt, sodass Deisel kaum zu Chancen kam. In der 56. Minute musste Schneider erstmals eingreifen, als Lorenz Eull zum Abschluss kam. Auch nach einer Ecke in der 82. Minute blieb er sicher. Auf der anderen Seite hatte Sedmera noch die beste Gelegenheit der zweiten Halbzeit, sein Volley aus der Distanz verfehlte das Tor nur knapp (83.).
Am Ende blieb es beim verdienten 2:0-Erfolg, da unsere Mannschaft das Spiel jederzeit im Griff hatte und hinten kaum etwas zuließ.
Aufstellung TSV Immenhausen: Marco Schneider, Arne Habisch, Timo Bülte, Steven Schöps (86. Ivan Montero Rodriguez), Kevin Wilhelm, Max Busch, Bastian Jenzowski, Dominik Schwan (76. Thomas Stern), Roman Sedmera, Nils Hellwig (49. Leon Beilstein), Toni Mitrovic (46. Lee Tyler Cassatt) (76. Toni Mitrovic)
Trainer: Marco Schneider
Tore:
1:0 Nils Hellwig (36‘ – Vorlage Roman Sedmera)
2:0 Nils Hellwig (44‘ – Vorlage Roman Sedmera)