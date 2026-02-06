Sedlitz rüstet sich für den Hallenklassiker im Februar

– Foto: Sebastian Harbke/Veranstalter

Der SV Blau-Weiß 90 Sedlitz lädt zum großen Hallenwochenende. In der Sporthalle der Grundschule am See werden am 7. und 8. Februar mehrere Turniere ausgetragen – von den Alten Herren über die Männer bis hin zu den D- und E-Junioren. Besonders das Männerturnier am morgigen Samstag ab 15 Uhr verspricht einen intensiven Hallennachmittag mit zehn Mannschaften aus Brandenburg und Sachsen. Neun Minuten Spielzeit pro Partie, zwei Gruppen, anschließend Halbfinals und ein Finale: Sedlitz bietet Hallenfußball ohne Pause und mit maximaler Spannung bis zum Abend.

Regionale Vielfalt und besonderer Blickfang Neben Mannschaften aus Brandenburg und Sachsen setzt das Turnier auch einen emotionalen Akzent. Besonders hervorgehoben wird die Teilnahme der Ü50 des FC Energie Cottbus bei den Alten Herren. Damit dürfen sich Zuschauer auf bekannte Namen und Spieler freuen, die mit dem Verein bereits DFB-Pokalgeschichten geschrieben haben. Dieses Detail verleiht dem Wochenende zusätzlichen Glanz und sorgt dafür, dass nicht nur regionale Vereinsduelle, sondern auch sportliche Erinnerungen eine Rolle spielen.

Ein Turnierwochenende mit klarer Struktur Das Hallenturnier in Sedlitz ist nicht als einzelnes Event gedacht, sondern als Fußballwochenende mit mehreren Altersklassen. Am Samstag beginnt der Tag bereits ab 10 Uhr mit den Alten Herren, ehe ab 15 Uhr die Männer den sportlichen Mittelpunkt bilden. Am Sonntag folgen ab 10 Uhr die D-Junioren und ab 15 Uhr die E-Junioren. Der Spielplan zeigt, dass der SV Sedlitz seine Halle an zwei Tagen komplett dem Fußball widmet.

Männerturnier mit zehn Teams und zwei Gruppen

Im Männerturnier am morgigen Samstag treten zehn Mannschaften an, verteilt auf zwei Gruppen. In der Gruppe A spielen der FC Elbaue Torgau, die SpG Laubusch/Zeißig II, der SV Leuthen/Oßnig, der SV Großräschen II und der SV Blau-Weiß 90 Sedlitz. Die Gruppe B besteht aus der SpVgg Lohsa-Weißkollm, dem LSV Bergen 1990 II, der SpG Drebkau/Kausche, dem Hohenbockaer SV Grün-Gelb 1923 und dem SV Sedlitz (orange). Damit ist der Gastgeber sogar doppelt vertreten – mit Blau-Weiß 90 Sedlitz und dem Team Sedlitz (orange).

Neun Minuten als permanenter Stressfaktor

Die Spielzeit von neun Minuten macht den Wettbewerb extrem eng. Es bleibt kaum Raum für taktisches Abwarten oder langsame Spielentwicklung. Tore wirken sofort auf die Tabelle, Rückstände lassen sich nur schwer korrigieren. Genau diese Kürze macht den Reiz aus: Hallenfußball wird hier zur permanenten Prüfung von Konzentration, Umschaltspiel und Effizienz.

Auftakt mit Gastgeberbeteiligung

Das Männerturnier beginnt um 15 Uhr mit der Partie SV Blau-Weiß 90 Sedlitz gegen SV Leuthen/Oßnig. Bereits um 15:10 Uhr folgt das erste Spiel der Gruppe B zwischen dem Hohenbockaer SV Grün-Gelb 1923 und dem SV Sedlitz (orange). Der Gastgeber ist damit sofort doppelt gefordert, was dem Turnier einen schnellen emotionalen Einstieg gibt. Die Halle dürfte von Beginn an unter Spannung stehen.

Platzierungsspiele als Teil der Turnierdramaturgie

Nach Abschluss der Gruppenphase folgen ab 18:21 Uhr die Platzierungsspiele. Zunächst wird Platz neun ausgespielt, anschließend Platz sieben und Platz fünf. Damit bleibt der Turniercharakter bis zum Ende erhalten: Jede Mannschaft spielt um eine konkrete Endplatzierung, niemand scheidet einfach aus. Dieses Format sorgt dafür, dass auch Teams außerhalb des Titelkampfes einen sportlich wertvollen Abschluss finden können.

Halbfinals als entscheidender Moment

Die Halbfinals beginnen um 19:03 Uhr. Dann trifft der Erste der Gruppe A auf den Zweiten der Gruppe B. Um 19:17 Uhr folgt das zweite Halbfinale, in dem der Zweite der Gruppe A gegen den Ersten der Gruppe B spielt. Diese beiden Partien sind die erste echte K.-o.-Stufe des Turniers, in der jeder Fehler das Aus bedeutet. In neun Minuten entscheidet nicht die Schönheit des Spiels, sondern die Nervenstärke.

Spiel um Platz drei als Kampf um das Podium

Um 19:31 Uhr wird das Spiel um Platz drei ausgetragen. Die beiden Verlierer der Halbfinals stehen sich gegenüber und kämpfen um einen Platz auf dem Podium. Gerade nach einer Niederlage im Halbfinale ist diese Partie ein mentaler Prüfstein: Wer hier noch einmal alles mobilisiert, beweist Charakter und nimmt zumindest einen Teilerfolg mit.

Finale als Höhepunkt am Abend

Der Turniersieger wird um 19:45 Uhr im Finale ermittelt. Die Gewinner der beiden Halbfinals treffen aufeinander und spielen um den Titel beim Hallenturnier des SV Sedlitz. Neun Minuten entscheiden über Triumph oder Enttäuschung. Nach einem langen Nachmittag verdichtet sich alles auf dieses eine Spiel, das den gesamten Turniertag abschließt.

Sedlitz als Gastgeber eines echten Fußballwochenendes

Das Hallenturnier in Sedlitz zeigt, wie stark regionale Vereine Hallenfußball als Gemeinschaftserlebnis gestalten können. Männerturnier, Alte Herren, D- und E-Junioren: Die Sporthalle wird zwei Tage lang zur Bühne für viele Generationen.