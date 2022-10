Secks Doppelpack belohnt Hicret Bezirksliga: Beim 2:1 über den SC Bielefeld trifft der Stürmer wieder einmal. Die Jöllenbecker retten ihre Jubiläumsfeier mit einem 3:0-Erfolg in Sende.

SC Bielefeld – SC Hicret 1:2 (1:2). Ngagne Demba Seck – ein Name, der beim SC Hicret für Tore steht. So sicherte der Stürmer seinem Klub im Derby beim SC Bielefeld die drei Punkte. Er erzielte beide Hicret-Treffer (8., 26.). Sead Aganovic konnte für die Sudbracker zwar verkürzen (38.), doch am Ende reichte sein Tor nicht, um etwas Zählbares am Meierteich zu behalten. „Das war fußballerisch eigentlich ein schlechtes Spiel von beiden Mannschaften“, meinte SCB-Trainer Hans Grundmann. Allerdings hätten beide Teams gekämpft. Hicret am Ende ein bisschen mehr als der SCB, der erneut auf Christopher Heermann verzichten musste. Julian Stühmeier, der ohnehin noch angeschlagen war, wurde ein- und verletzungsbedingt wieder ausgewechselt. Grundmann: „Man merkt, dass wir unsere drei, vier Leistungsträger nicht zu 100 Prozent kompensieren können. Momentan fehlt uns einfach die Lockerheit, um im oberen Drittel der Tabelle mitspielen zu können.“



FC Türk Sport – VfL Oldentrup 6:1 (0:1). „Wir waren in der ersten Halbzeit super auf den Gegner eingestellt und haben richtig Gas gegeben“, erklärte Oldentrups Trainer Sven Jacki. Folgerichtig gingen die Gäste auch in Führung (23.). Safet Mesic konnte das Spielgerät nach guter Balleroberung im langen Eck unterbringen. „In der zweiten Halbzeit wollten wir eigentlich genau so weiterspielen. Allerdings fehlten uns irgendwann die Kräfte“, so Jacki weiter.



Türk Sport hingegen spielte nach der Pause seine Klasse aus. Berat Bozkurt (59., 89.), Deniz Can Baytemür (67.), Tanju Dalgic (81.) und Liridon Redjepi (83., 90.+3) erzielten die Tore für den FC Türk Sport. Oldentrups Coach versprach: „Wir werden weitermachen und im Training weiter arbeiten. Ich habe auch keine Lust darauf, dass wir uns einfach nur hinten reinstellen. Wir wollen schon auch Fußball spielen.“



SW Sende – TuS Jöllenbeck 0:3 (0:2). Erleichterung machte sich am Samstagnachmittag bei den Jürmkern breit. Kurz vor der 125-Jahr-Feier des Vereins trat der TuS bei SW Sende an und wollte einen Sieg mitbringen. „So viele Glückwünsche habe ich das letzte Mal bei meiner Hochzeit bekommen“, berichtete Trainer Lennard Warweg über das Eintreffen im Lokschuppen, wo die große Jürmker Party stattfand. Nach dem 4:0-Pokalsieg in Langenheide am Donnerstag wollte der TuS nachlegen. Und tat es. Lennart Koch brachte Jöllenbeck in Führung (18.). „Nach dem Tor waren wir noch besser im Spiel als ohnehin schon“, erklärte Warweg. Er gab aber auch zu, dass Sende dem TuS nicht viel entgegenzusetzen hatte. „Die waren maximal nach Standards gefährlich, aber das haben wir sehr gut wegverteidigt.“ Sekunden vor dem Halbzeitpfiff legte der auffällige Marc Milse per Kopf das 2:0 nach (45.+2). „Ich glaube, Marc hat in dem Spiel so 150 Kopfbälle gemacht“, schätzte Warweg. Das 2:0 zur Pause war ein gefährliches Ergebnis, aber die Jürmker überstanden die Anfangsphase der zweiten Hälfte unbeschadet und legten durch Jan Dorin das 3:0 nach (76.). „Es war ein extrem verdienter Sieg, der zu keinem Zeitpunkt in Gefahr war. Wir sind sehr glücklich“, so Warweg.