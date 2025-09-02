Seckmauern will in Ober-Roden überraschen

Der TSV Seckmauern ist unter der Woche bei TS Ober-Roden gefordert. – Foto: Joaquim Ferreira - Archiv

Seckmauern . Vier Punkte haben die Gruppenliga-Fußballer des TSV Seckmauern aus den letzten beiden Spielen gegen die TSV Auerbach (3:0) und den VfR Fehlheim (2:2) geholt. Eine starke Ausbeute gegen zwei Titelaspiranten der Liga. An diesem Mittwoch (3.) geht es bei der TS Ober-Roden (Anstoß 19.30 Uhr) um die nächsten Zähler.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. „Eine extrem junge Truppe, die aber Erfahrung aus den höheren Spielklassen mitbringt“, sagt TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann. „Der Spielansatz ähnelt der aus der A-Junioren-Bundesliga, da steckt viel Nachwuchs-Leistungszentrum drin.“ Dem will der TSV vor allem eine gute körperliche Präsenz und Reife entgegensetzen. „Das hat letzte Woche gut geklappt, und ich erwarte in den Grundzügen ein ähnliches Spiel. Auch wenn die TSO nur mit einem Sieg aus den ersten sechs Partien gestartet ist, liegt die Favoritenrolle laut Oppermann klar bei Ober-Roden. „Auch deshalb, weil wir personell ziemlich zu knabbern haben“, so der Coach.

Denn Oppermann selbst fehlt nach seiner Roten Karte aus dem Fehlheim-Spiel („da gehe ich mal von zwei Spielen Sperre aus"). Einverstanden ist er mit der Entscheidung des jungen Referees Nicolay Kreyer auch mit etwas Abstand nicht. „Ein junger Schiedsrichter, der nach der Pause leider seine Linie komplett verloren hat. Da muss man vielleicht schon auch mal über die Ansetzung nachdenken", sagt Oppermann. Vorwürfe macht er dem Nachwuchsreferee aber nicht. Er sei ja froh, dass es auf diesem Niveau talentierten Nachwuchs gebe.