Seckmauern "Weit weg von Gruppenliga-Niveau"

Daniele Toch (links, hier mit Luca Siebenlist im Spiel gegen die SG Wald-Michelbach) erzielte das einzige Tor für die Odenwälder im Duell mit der TSV Auerbach. Foto: Herbert Krämer

Auerbach (flom). Der TSV Seckmauern musste sich am Sonntagnachmittag in der Gruppenliga der TSV Auerbach mit 1:4 (0:3) geschlagen geben. Damit verpasste es die Mannschaft von Spielercoach Lucas Oppermann, nach dem 4:2-Erfolg am vergangenen Wochenende gegen die SG Wald-Michelbach, die nächsten Zähler im Abstiegskampf zu holen. Die Odenwälder verloren bereits das achte von bisher elf Auswärtsspielen und verbleiben auf Rang zwölf.

„Insgesamt eine verdiente Niederlage, bei der wir in der ersten halben Stunde leider weit weg von Gruppenliga-Niveau waren“, sagte Oppermann. Sein Team habe die im Vorhinein intensiv besprochene Kompaktheit gerade in den Anfangsminuten vermissen lassen und sei „nicht wach genug“ gewesen. Bereits nach sechs Minuten gingen die Bergsträßer durch Angreifer René Brunner in Führung. Der 32-Jährige zeigte sich in der Folge in Torlaune und schnürte in der ersten halben Stunde einen lupenreinen Hattrick (21./27.). „Bei den ersten beiden Gegentreffern stellen wir uns zu naiv an und schenken dem Gegner leider fast die Tore“, so Oppermann.

Im zweiten Abschnitt schlugen die Gäste noch einmal zurück: Nachdem zunächst Ellington Fuller für Auerbach einen Strafstoß verschoss, erzielte Routinier Daniele Toch das 1:3 (51.). „Danach waren wir nochmal präsent und können auch noch den Anschlusstreffer machen“, sagte Oppermann. Letztlich traf aber der eingewechselte Nick Walter für die Hausherren zum 4:1 und machte damit alles klar (79.). „Mich ärgert, dass Auerbach heute gar nicht so wahnsinnig viel investieren musste, um uns zu schlagen. Es war fußballerisch von uns einfach zu wenig“, monierte Oppermann. Gleichzeitig ordnete der Spielertrainer mit Blick auf die aktuelle Personalsituation die Leistung ein: „Bei dieser Urlaubs- und Verletztensituation kannst du das Ganze gegen einen Gegner mit dieser Qualität einfach nicht ganz auffangen“, so Oppermann.

Neben den Langzeitausfällen der Defensiv-Achse um das Innenverteidiger-Duo Marvin Friedrich und Tim Zöller (beide Kreuzbandriss) und Stammtorhüter Florian Kalweit (Weltreise) musste der TSV mit Flügelstürmer Dion Prostmeyer (Schlüsselbeinbruch), Angreifer Joshua Diehl (Oberschenkelprobleme) und unter anderem Kapitän Luca Siebenlist (Urlaub) auf weitere Schlüsselspieler verzichten.



