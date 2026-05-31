Seckmauern verliert zum Abschied

Kapitän Luca Siebenlist (links) (hier gegen Daniel Jahn von der SG Wald-Michelbach) muss mit dem TSV Seckmauern den Gang in die Kreisoberliga antreten. Foto: Herbert Krämer

Münster. Der TSV Seckmauern hat in seinem vorerst letzten Spiel in der Gruppenliga beim SV Münster noch einmal eine deutliche Pleite einstecken müssen. Die Mannschaft von Spielertrainer Lucas Oppermann, deren Abstieg in die Kreisoberliga bereits seit der Niederlage in der letzten Woche gegen die FSG Riedrode feststand, unterlag den Gastgebern mit 2:5 (0:3). Dabei plagten die Odenwälder, wie schon des Öfteren in dieser Saison, massive Personalprobleme, sodass man gar mit einem 14-Mann-Kader anreiste und somit nur zwei Feldspieler zur Einwechslung hatte. Den ersten Wechsel musste man dann überdies schon nach 22 Minuten ziehen, als Ümit Cetin für den verletzten Kapitän Luca Siebenlist aufs Feld kam.

Münster ging früh durch Sebastian Scholz in Führung (17.) und konnte noch vor der Pause durch Nassim El Yassini per Strafstoß (36.) und noch einmal Scholz (45.) auf 3:0 erhöhen und damit die Weichen auf Sieg stellen. Seckmauern gab sich jedoch keineswegs geschlagen und kam durch die Tore von Dario Hener (55.) und Maximilian Raitz (58.) noch einmal heran, ehe Talmiz Butt (84.) und Luca Steinhoff (87.) spät alles klar machten.

Der TSV beendet die Saison somit auf dem 16. Tabellenplatz mit 29 Zählern aus 34 Spielen. Dabei holte man im Kalenderjahr 2026 aus 15 Begegnungen nur magerere acht Punkte, nachdem man zur Winterpause noch mit 21 Zählern auf Rang zwölf gestanden hatte.

TSV Seckmauern blickt nach vorne

Zudem bleibt Seckmauern durch die erneuten fünf Gegentore auch die Schießbude der Liga: Kein Team kassierte so viele Gegentreffer wie der TSV, nämlich insgesamt 120 Stück (3,5 pro Spiel). Oppermann machte bereits nach dem Riedrode-Spiel keinen Hehl daraus, dass man nun froh sei, die Saison abschließen zu können, mehrere Wochen runterzufahren, um dann mit neuer Frische in die Vorbereitung auf die neue Saison starten zu können. „Wir werden aus dem Grab, das wir uns leider in dieser Saison auch teilweise selbst geschaufelt haben, wieder auferstehen“, ließ der 39-Jährige zuletzt verlauten. Dafür wurden mit Angreifer Nico Quaadt (TSV Lengfeld), Mittelfeldregisseur Dane Tarhan und Flügelstürmer Felix Olt (beide SG Rimhorn/Neustadt) auch schon mehrere namhafte Neuzugänge für die neue Spielzeit vorgestellt.