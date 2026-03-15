Seckmauern verliert, zeigt aber Charakterstärke

Der TSV Seckmauern (hier: Daniele Toch und Luca Siebenlist im Spiel gegen die SG Wald-Michelbach) zeigte in Fehlheim große Moral, unterlag dem Aufstiegskandidaten aber trotzdem mit 2:3. (Archiv) Foto: Herbert Krämer

Fehlheim. Gegen einen Aufstiegskandidaten gut mitgehalten, am Ende aber trotzdem verloren. So ließ sich der Auftritt von Gruppenligist TSV Seckmauern beim Tabellenvierten VfR Fehlheim am Sonntag zusammenfassen. Unter dem Strich stand für die Elf um Spielertrainer Lucas Oppermann eine knappe 2:3-Niederlage, zugleich die elfte Niederlage der Saison. Der Aufsteiger aus dem Odenwald verbleibt zwar auf Platz zwölf, die Kontrahenten im Kampf den Klassenerhalt rücken der Oppermann-Elf jedoch zunehmend auf die Pelle.

Nichtsdestotrotz sprach Oppermann von einer „Bombenreaktion meiner Mannschaft“, die einen Traumstart erwischte und durch den starken Benet Alili früh in Führung ging (8.). „Nach sportlich und mentalitätstechnisch schwierigen Wochen“, in denen er die Grundeinstellung seiner Schützlinge „zumindest infrage gestellt“ habe, habe ihn die Mannschaft „definitiv“ eines Besseren belehrt und „eine bärenstarke Leistung“ abgeliefert. Zweikämpfe, Anschlussaktionen, die Kommunikation auf dem Platz und auch die taktische Herangehensweise – alles habe gestimmt.

Mit einer etwas konsequenteren Spielweise im letzten Drittel sei sogar eine 2:0-Führung möglich gewesen, konstatierte der Übungsleiter. So aber gelang den Rasenspielern aus dem Bensheimer Stadtteil kurz vor der Pause durch Paul Herbel zunächst der Ausgleich (43.), ehe Marc Perchner (49.) und Belmin Müller (56.) wenige Minuten nach dem Seitenwechsel die Partie endgültig drehten. „Da hat sich dann die individuelle Klasse von Fehlheim durchgesetzt“, berichtete Oppermann.

Jannik Beck sieht spät Gelb-Rot

Durch einen verwandelten Foulelfmeter von Jannik Beck kam der TSV trotzdem postwendend wieder zurück (58.). Mehr als dieser Anschlusstreffer sollte dem TSV allerdings nicht mehr gelingen. Möglicherweise wäre für seine Elf bei besagter größerer Konsequenz auch ein Remis drin gewesen, so Oppermann. „Mir ging es aber in erster Linie darum, dass wir Charakter beweisen – und das ist uns gelungen.“

Und so ist dem Ex-Profi nicht bange vor den kommenden Aufgaben. Im nächsten Heimspiel gegen Altheim muss Oppermann allerdings auf Jannik Beck verzichten, der sich in der Schlussphase eine etwas unnötige Ampelkarte einhandelte und am kommenden Sonntag gesperrt ist.



