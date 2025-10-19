Seckmauern sammelt drei wichtige Punkte

Alsbach Der TSV Seckmauern sammelte in der Fußball-Gruppenliga am Freitagabend drei wichtige Punkte. Die Mannschaft von Spielertrainer Lucas Oppermann gewann beim FC Alsbach knapp mit 1:0 (0:0) und zog damit in der Tabelle wieder an den Bergsträßern vorbei. „Das war ein absolutes Kampfspiel, das wir am Ende auf unsere Seite gezogen haben“, erklärte Oppermann.

Dabei mussten sowohl der 39-Jährige selbst sowie Angreifer Joshua Diehl den Platz bereits im ersten Abschnitt verletzungsbedingt verlassen. Glück hatte Seckmauern hingegen bei einer strittigen Szene, als bei einer dicken Alsbacher Torgelegenheit auf Abseits entschieden wurde. Den Treffer des Tages erzielte kurz nach Wiederanpfiff der eingewechselte Maximilian Raitz (48.) Danach habe der TSV kaum mehr Chancen der Hausherren zugelassen, sondern hätte sogar selbst nachlegen können. „Manchmal reicht diese eine Situation, in der du das eine Stück griffiger bist als der Gegner. Das war auch aufgrund unserer kämpferischer Leistung definitiv kein unverdienter Sieg, wir hätten uns aber auch nicht über nur einen Punkt beschweren dürfen“, bilanzierte Oppermann.