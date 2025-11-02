Nach der 1:4-Niederlage gegen Riedrode steht Seckmauern weiter nur knapp über dem Strich. – Foto: Pia Pfeifer (Archiv)

Seckmauern: Klare Niederlage trotz guter Reaktion Gruppenligist TSV Seckmauern unterliegt der FSG Riedrode trotz deutlicher Steigerung klar mit 1:4

Riedrode. Der TSV Seckmauern verlor in der Gruppenliga bei der FSG Riedrode trotz „einer guten Reaktion auf die letzten Wochen“ deutlich mit 1:4 (0:1) und steht weiter nur knapp über der Abstiegszone. „Über 90 Minuten betrachtet hat Riedrode absolut verdient gewonnen“, räumte der verletzte TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann ein.

Dieser Text wird euch kostenlos zur Verfügung gestellt von Echo Online. Vor allem im ersten Spielabschnitt habe seine Mannschaft aber „einem der Top-Teams der Liga Paroli geboten“ und hätte gut und gerne mit einer Führung in die Pause gehen können. „Wir hatten mehrere klare Chancen, die wir aber einfach nicht nutzen. Momentan herrscht bei uns eine große Diskrepanz zwischen Aufwand und Ertrag, zwischen dem, was wir eigentlich können, und was dann dabei herumkommt. Das ist dann schon sehr ernüchternd“, erklärte Oppermann, der den Umgang mit Hochkarätern seines Teams als „Ausgeburt der Harmlosigkeit“ beschrieb.

Heute, 14:30 Uhr FSG Riedrode FSG Riedrode TSV Seckmauern Seckmauern 4 1 Abpfiff Auf der Gegenseite habe der FSG eine Unkonzentriertheit der Odenwälder zum 1:0 ausgereicht: Nach einem Einwurf an der eigenen Eckfahne überspielte die FSG den TSV und kombinierte sich über Spielmacher Rojhat Akcan nach vorne und vollstreckte durch Kevin Siegler zur Führung (29.). „Da darfst du dich auf diesem Niveau nicht so naiv überspielen lassen und musst entschiedener stören und zustellen“, monierte Oppermann, dem das Spiel seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit „zu wild“ wurde.