Seckmauern: Klare Niederlage trotz guter Reaktion

Riedrode. Der TSV Seckmauern verlor in der Gruppenliga bei der FSG Riedrode trotz „einer guten Reaktion auf die letzten Wochen“ deutlich mit 1:4 (0:1) und steht weiter nur knapp über der Abstiegszone. „Über 90 Minuten betrachtet hat Riedrode absolut verdient gewonnen“, räumte der verletzte TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann ein.
Vor allem im ersten Spielabschnitt habe seine Mannschaft aber „einem der Top-Teams der Liga Paroli geboten“ und hätte gut und gerne mit einer Führung in die Pause gehen können. „Wir hatten mehrere klare Chancen, die wir aber einfach nicht nutzen. Momentan herrscht bei uns eine große Diskrepanz zwischen Aufwand und Ertrag, zwischen dem, was wir eigentlich können, und was dann dabei herumkommt. Das ist dann schon sehr ernüchternd“, erklärte Oppermann, der den Umgang mit Hochkarätern seines Teams als „Ausgeburt der Harmlosigkeit“ beschrieb.
Auf der Gegenseite habe der FSG eine Unkonzentriertheit der Odenwälder zum 1:0 ausgereicht: Nach einem Einwurf an der eigenen Eckfahne überspielte die FSG den TSV und kombinierte sich über Spielmacher Rojhat Akcan nach vorne und vollstreckte durch Kevin Siegler zur Führung (29.). „Da darfst du dich auf diesem Niveau nicht so naiv überspielen lassen und musst entschiedener stören und zustellen“, monierte Oppermann, dem das Spiel seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit „zu wild“ wurde.
Nach dem Platzverweis für Jannick Beck wurde es für die Odenwälder in Unterzahl noch schwieriger und der überragende Akcan netzte zum 2:0 ein (55.). Kurz darauf besorgte Claus Kilian für die Hausherren mit dem 3:0 die Vorentscheidung (63.). Doch Seckmauern kam noch einmal zurück und verkürzte durch den eingewechselten Maximilian Raitz auf 1:3 (81.). Die Antwort der FSG folgte jedoch nur wenige Minuten später, Akcan stellte mit seinem zweiten Treffer auf 4:1.
Oppermann lobte im Anschluss neben der guten Reaktion seines Teams auf seine Kritik nach dem 2:2 gegen Büttelborn explizit den positiven Einfluss der Einwechselspieler um den Torschützen Raitz, die das Spiel gestärkt hätten. Seckmauern verharrt bei 18 Zählern, während Riedrode mit 36 Punkten weiterhin erster Verfolger des VfB Ginsheim bleibt.