Seckmauern jubelt in turbulentem Spiel

Kapitän Luca Siebenlist (links, hier gegen Daniel Jahn von der SG Wald-Michelbach) gewann mit dem TSV Seckmauern 5:4 gegen den FC Bensheim. (Archiv) Foto: Herbert Krämer

Bensheim. Befreiungsschlag für den TSV Seckmauern: Die Odenwälder haben am Sonntag in einem wilden Spiel beim FC 07 Bensheim gegen einen direkten Konkurrenten durch ein 5:4 (3:2) ihren ersten Auswärtssieg des Jahres gefeiert.

„Das war heute ein Sieg des Willens und auch absolut verdient, da wir unsere Grundtugenden auf den Platz gebracht haben“, lobte TSV-Spielertrainer Lucas Oppermann, der mit Innenbandriss ausfiel. Dabei gingen die Bergsträßer früh infolge eines Handelfmeters durch Timo Seyfried in Front (7.). Doch die Seckmäurer schlugen zurück und drehten die Partie durch die Angreifer Aljosha Klewar (13.) und Joshua Diehl (28.) auf 2:1.

TSV führte bereits mit 5:2

Dem zwischenzeitlichen Ausgleich von Bensheim-Torjäger Florian Budimir (42.) folgte noch vor der Pause dank eines Traum-Freistoßes aus knapp 30 Metern von Dario Hener die erneute TSV-Führung zum 3:2 (45.+3). Der einzige Wermutstropfen im ersten Abschnitt war jedoch die Verletzung von Torschütze Klewar, der ausgewechselt werden musste.

Doch die Gäste zeigten sich auch in der zweiten Halbzeit hungrig und erhöhten per Doppelschlag: Dem 4:2 von Innenverteidiger Phil Stapp (52.), der per Volleyabnahme nach einer Ecke einnetzte, folgte unmittelbar darauf nach einer Hereingabe des eingewechselten Maximilian Raitz der nächste Treffer durch ein Bensheimer Eigentor (52.). Damit hätte die Partie beim Stand von 5:2 entschieden sein können – es wurde allerdings noch einmal spannend.

TSV Seckmauern zieht in der Tabelle an Bensheim vorbei

„Du musst bei einer Drei-Tore-Führung im Ballbesitz besser verteidigen“, mahnte Oppermann. Die Hausherren kamen jedoch, nachdem sich TSV-Schlussmann David Schäfer, der ansonsten „eine absolute Top-Leistung“ zeigte, gegen Budimir im eigenen Strafraum verschätzte, noch einmal zum 3:5 (78.). Obwohl die Bergsträßer kurz darauf noch auf 4:5 verkürzten (80.), brachte Seckmauern den Vorsprung über die Zeit.

„Ich habe den Jungs immer gesagt, dass bei einem entsprechenden Einsatz von uns das Pendel auch wieder mal zu unseren Gunsten ausschlagen wird“, erklärte Oppermann, der neben Schäfer im Tor auch die Leistung von Rechtsverteidiger Tim Eckert explizit herausnahm. Seckmauern punktete damit im ausgerufenen „April der Wahrheit“ erstmals dreifach und zieht in der Tabelle an Bensheim vorbei auf Rang 14.



