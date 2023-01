Seckmauern II: Potenzial ja, Konstanz eher nicht Trainer Schwinn sieht TSV Seckmauern II in A-Liga auf einem guten Weg / Große Harmonie im Team

ODENWALDKREIS. Der TSV Seckmauern II stellt derzeit das beste Perspektivteam in der Fußball-Kreisliga A. In 18 Ligaspielen ist die Bilanz mit sieben Siegen und fünf Unentschieden durchweg positiv. 47 erzielte Tore liefern einen guten Schnitt unter den Spitzenteams der oberen Tabellenhälfte.

Trainer Schwinn zuversichtlich

Der erst im Sommer gekommene Trainer Percy Schwinn zeigt sich in der Winterpause zuversichtlich: „Insgesamt bin ich mit Tabellenposition sechs und der Entwicklung unseres Spiels zufrieden. Man muss als neuer Trainer ja auch immer erst einmal mit der Mannschaft zusammenfinden“, so Schwinn. Selbstverständlich habe sich der neue Mann auf der sportlichen Kommandobrücke der A-Liga-Elf den einen oder anderen Punkt mehr gewünscht, was auch durchaus drin war. Die TSV-Reserve legte einen überzeugenden Start hin, gewann gegen Höchst II und erreichte in Brensbach und Reichelsheim zwei Punkteteilungen, dabei war die Sommervorbereitung alles andere als gut verlaufen, wo die Schwinn-Elf kein einziges Spiel für sich entschied.

Beispiel Hainstadt: Team nicht gefestigt

Das 0:2 in Rai-Breitenbach habe die Mannschaft gut weggesteckt. Eine 3:0-Führung gegen Rothenberg reichte nur zum Unentschieden. Es folgten ein überragendes 8:1 gegen Türk Beerfelden und 3:1 gegen die FSV Erbach. „Die Mannschaft muss eindeutig mehr Konstanz bekommen. Daran müssen wir im zweiten Saisonabschnitt arbeiten“, wirft der Trainer ein. Vier Gegentore in Ober-Sensbach haben Schwinn erstmals enttäuscht, zumal seine Elf mit einem Sieg damals die Tabellenführung hätte erobern können. Wieder starke Vorstellung in Günterfürst, wo die Schwinn-Formation dem 2:1 näher gewesen sein soll, als der Favorit dem 1:1. Gut eine Stunde habe der TSV II die Partie in Günterfürst offen gehalten, ehe sich der Gastgeber doch mit 2:1 durchsetzte. Der TSV II hat einfach noch zu viele Punkte liegengelassen, wie das Beispiel in Hainstadt zeigt, wo die Schwinn-Elf 3:0 führte, nicht nachlegte, aus dem Nichts ein Gegentreffer kassierte, anschließend die Souveränität verliert und sich mit einem 3:3 zufriedengeben muss: „Da ist die Mannschaft noch nicht so gefestigt.“

Durchlässigkeit zwischen A- und Gruppenliga-Team