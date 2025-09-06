Die Spieler des TSV Seckmauern im Mannschaftskreis. – Foto: Joaquim Ferreira (Archiv)

Seckmauern hat noch drei Spiele ohne Oppermann Spielertrainer des TSV Seckmauern fehlt weiter rotgesperrt +++ Am Sonntag gegen den TSV Altheim

Seckmauern (flom). Der TSV Seckmauern gastiert nach der 0:3-Pleite unter der Woche in Ober-Roden am Sonntag zum Aufsteiger-Duell beim TSV Altheim (Anstoß 15 Uhr). Trotz der insgesamt verdienten Niederlage gegen die TS rangiert Seckmauern mit neun Punkten aus ersten sieben Spielen auf Tabellenplatz neun. „Mit diesem Start können wir gut leben, das geht absolut in Ordnung“, findet TSV-Spielercoach Lucas Oppermann, der neben der ansprechenden kämpferischen Leistung seines Teams in der zweiten Halbzeit in Ober-Roden auch die gute Schiedsrichterleistung hervorhebt.

Der Blick auf das Spiel am Sonntag löse beim 39-Jährigen „große Vorfreude" aus. „Wir haben uns bereits letzte Saison in der Kreisoberliga mit Altheim packende und heiße Duelle geliefert, vor allem im Rückspiel", erzählt Oppermann. Nach einem bereits furiosen 3:3 im Hinspiel in Altheim rang Seckmauern auf heimischem Platz den TSV mit 3:2 durch einen Lucky Punch nieder. Letztlich sicherte sich Altheim aber den Titel mit zwei Punkten Vorsprung, die Odenwälder siegten in einer dramatischen Relegation über den TSV Höchst und stiegen letztlich mit auf.

Morgen, 15:00 Uhr TSV Altheim TSV Altheim TSV Seckmauern Seckmauern 15:00 PUSH Personell plagen Oppermann jedoch diverse Themen. So sind die, neben dem am Kreuzband verletzten Marvin Friedrich, einzigen beiden nominellen Innenverteidiger Phil Stapp (Fußverletzung) und Tim Zöller (Erkältung), die am Mittwoch bereits ausfielen, weiter fraglich. Gut denkbar daher, dass erneut Joel Prostmeyer und Spielmacher Dario Hener in die letzte Linie rücken werden. „Die beiden haben das insgesamt ordentlich gemacht, aber es sind nun mal trotzdem Spieler, die ich positionsfremd einsetzen muss und keinen 1:1-Ausgleich darstellen“, weiß Oppermann.