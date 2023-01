Sechzigs Fynn Lakenmacher: Vom Provinz-Kimmich zum Haaland-Double Mit sieben Saisontoren bester Löwen-Stürmer

Seit einem guten halben Jahr ist Fynn Lakenmacher beim TSV 1860. Nach einem kurzen Hoch und einer herbstlichen Krise scheint der Stürmer in München angekommen.

Mit Havelse stieg die Kante Lakenmacher 2021 in die 3. Liga auf, machte dort mit Toren auf sich aufmerksam und landete so im vergangenen Jahr bei Sechzig. Doch der Kontakt in den Norden reißt nicht ab, der „Familienmensch“ Lakenmacher fährt in der Freizeit regelmäßig zu den Liebsten. Und es gibt ja auch Auswärtsfahrten nach Niedersachsen. So zum Beispiel die Partie in Oldenburg (05. Februar), die sich auch Kissner anschauen will. „Habe ich mir schon im Kalender vermerkt“, sagt er voller Vorfreude auf ein Wiedersehen mit dem ehemaligen Schützling. In Oldenburg sollen weitere Lakenmacher-Treffer folgen, damit im Sommer das große Ziel vom Aufstieg in die 2. Bundesliga erreicht wird. „Die hatte Fynn mindestens im Visier“, sagt Kissner. „Sein Traum war die Bundesliga.“ Ob das immer noch so ist? „Das auf jeden Fall. Am besten mit Sechzig.“